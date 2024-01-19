«Брентфорд» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч АПЛ (20.01.2024)

Ставки букмекеров
«Брентфорд» имеет преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 1.93. На успех гостей в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 4.05, в то время как ничья стоит 3.7.
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сегодня, 20:30
Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять за 1.87. Коэффициент на ТМ 2.5 несильно отличается от противоположного исхода и составляет 1.95.
Форма команд
«Брентфорд» находится в кризисной ситуации, что видно по последним результатам команды. Коллектив опустился уже на 16 место с 19 баллами и от зоны вылета их отделяет всего три пункта. В домашней встрече с прямым конкурентом за места ближе к середине турнирной таблицы, хозяевам очень нужна победа, которая немного стабилизирует положение клуба. Два последних матча «Брентфорда» завершились поражением от «Вулверхэмтона» в кубке ФА (2:3, дополнительное время) и ничьей с тем же «Вулверхэмптоном» (1:1).
«Ноттингем Форест» наоборот, своими результатами подари надежду болельщикам на хорошую вторую половину сезона. Команда опережает нынешнего соперника всего на одну позицию и один пункт, поэтому проигрывать в этой встрече ей никак нельзя, иначе придется пропускать вперед конкурента. Два последних матча «Ноттингем Форест» завершились тяжелой победой с «Блэкпулом» (3:2, в дополнительное время) и ничьей в первом поединке (1:1).
Информация для ставок
- «Ноттингем Форест» не проигрывает уже четыре матча подряд во всех турнирах
- «Брентфорд» проиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейными результатами
- Пять последних поединков команд закончились исходом «обе забьют»
Прогноз
Оба коллектива очень нуждаются в очках, поэтому ожидаем от них упорства и забитых мячей. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.