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«Брентфорд» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч АПЛ (20.01.2024)

вчера, 09:29
Ноттингем Форест

Ставки букмекеров

«Брентфорд» имеет преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 1.93. На успех гостей в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 4.05, в то время как ничья стоит 3.7.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять за 1.87. Коэффициент на ТМ 2.5 несильно отличается от противоположного исхода и составляет 1.95.

Форма команд

«Брентфорд» находится в кризисной ситуации, что видно по последним результатам команды. Коллектив опустился уже на 16 место с 19 баллами и от зоны вылета их отделяет всего три пункта. В домашней встрече с прямым конкурентом за места ближе к середине турнирной таблицы, хозяевам очень нужна победа, которая немного стабилизирует положение клуба. Два последних матча «Брентфорда» завершились поражением от «Вулверхэмтона» в кубке ФА (2:3, дополнительное время) и ничьей с тем же «Вулверхэмптоном» (1:1).

«Ноттингем Форест» наоборот, своими результатами подари надежду болельщикам на хорошую вторую половину сезона. Команда опережает нынешнего соперника всего на одну позицию и один пункт, поэтому проигрывать в этой встрече ей никак нельзя, иначе придется пропускать вперед конкурента. Два последних матча «Ноттингем Форест» завершились тяжелой победой с «Блэкпулом» (3:2, в дополнительное время) и ничьей в первом поединке (1:1).

Информация для ставок

  • «Ноттингем Форест» не проигрывает уже четыре матча подряд во всех турнирах
  • «Брентфорд» проиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейными результатами
  • Пять последних поединков команд закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Оба коллектива очень нуждаются в очках, поэтому ожидаем от них упорства и забитых мячей. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.

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Все комментарии
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вчера в 16:49
Стоит отметить фактор своего поля, который может стать решающим в этой игре. Учитывая этот фактор, наиболее вероятным исходом является победа «Брентфорда».
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вчера в 16:47
Форма обеих команд в последнее время оставляет желать лучшего, однако «Брентфорд» выглядит немного стабильнее.
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n49rkasfrswz
вчера в 16:46
Мое предположить, что «Брентфорд» сможет одержать победу в этом матче.
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вчера в 16:45
«Брентфорд» играет на своем поле от этого имеет больше шансов на положительный результат.
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вчера в 11:14
Хозяева фавориты матча, поэтому Форесту даже за одно очко будет сложно поспорить.
Гость
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