«Брентфорд» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч АПЛ (20.01.2024)

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вчера, 09:29

Ставки букмекеров

«Брентфорд» имеет преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 1.93. На успех гостей в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 4.05, в то время как ничья стоит 3.7.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять за 1.87. Коэффициент на ТМ 2.5 несильно отличается от противоположного исхода и составляет 1.95.

Форма команд

«Брентфорд» находится в кризисной ситуации, что видно по последним результатам команды. Коллектив опустился уже на 16 место с 19 баллами и от зоны вылета их отделяет всего три пункта. В домашней встрече с прямым конкурентом за места ближе к середине турнирной таблицы, хозяевам очень нужна победа, которая немного стабилизирует положение клуба. Два последних матча «Брентфорда» завершились поражением от «Вулверхэмтона» в кубке ФА (2:3, дополнительное время) и ничьей с тем же «Вулверхэмптоном» (1:1).

«Ноттингем Форест» наоборот, своими результатами подари надежду болельщикам на хорошую вторую половину сезона. Команда опережает нынешнего соперника всего на одну позицию и один пункт, поэтому проигрывать в этой встрече ей никак нельзя, иначе придется пропускать вперед конкурента. Два последних матча «Ноттингем Форест» завершились тяжелой победой с «Блэкпулом» (3:2, в дополнительное время) и ничьей в первом поединке (1:1).

Информация для ставок

«Ноттингем Форест» не проигрывает уже четыре матча подряд во всех турнирах

«Брентфорд» проиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейными результатами

Пять последних поединков команд закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Оба коллектива очень нуждаются в очках, поэтому ожидаем от них упорства и забитых мячей. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.