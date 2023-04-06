«Брентфорд» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (08.04.2023)

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вчера, 16:03

Ставки букмекеров

«Ньюкасл Юнайтед» является фаворитом в этой встрече и поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.08. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 3.5. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.45.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 1.98. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Брентфорд» очень уверенно проводит второй для себя сезон в АПЛ , но претендовать на место в еврокубках будет тяжело. Команда на данный момент занимает девятое место с 43 баллами и только по дополнительным показателям уступает «Ливерпулю». В домашней встрече с «Ньюкасл Юнайтед» хозяевам важно, как минимум не проиграть. Два последних матча «Брентфорда» завершились минимальным поражением от «Манчестер Юнайтед» (0:1) и результативной ничьей с «Брайтоном» (3:3).

«Сороки» продолжают добиваться побед в чемпионате и вполне заслуженно занимает третье место с 53 баллами. Коллективу очень важно пробиться в Лигу чемпионов, а для этого необходимо занять место не ниже четвертого. В поединке на выезде «Ньюкасл Юнайтед» будет очень непросто добиться победы, но болельщики на нее рассчитывают. В прошлом туре команда разгромила на выезде «Вест Хэм» (5:1), а ранее обыграла «Манчестер Юнайтед» (2:0).

Информация для ставок

«Брентфорд» проиграл лишь два поединка из десяти последних во всех турнирах

«Ньюкасл Юнайтед» выиграл четыре последних матча в АПЛ

«Сороки» выиграли три из пяти последних игр против «Брентфорда» при одном поражении

Шесть из восьми матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Опираясь на статистику, можно сделать вывод, что команды играют между собой в довольно результативный футбол. Предлагаем и в этот раз сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Лига Ставок.