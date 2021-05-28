«Брентфорд» — «Суонси». Прогноз на матч финала плей-офф Чемпионшипа (29.05.2021)

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вчера, 06:59

«Брентфорд» и «Суонси» сыграют на «Уэмбли» в финале плей-офф Чемпионшипа. Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

БК Мелбет считает «Брентфорд» явным фаворитом встречи и предлагает коэффициент 1.9 на победу номинальных хозяев. Вероятность ничейного исхода в основное время оценивается в 3.55. Победа «Суонси» представлена коэффициентом 4.35.

Поставить на тотал больше 2,5 мячей можно по коэффициенту 2.5, ТМ (2,5) – 1.52. Исход «обе команды забьют» котируется в 2.25.

Форма команд

«Брентфорд» финишировал на третьем месте в Чемпионшипе. В полуфинальном раунде плей-офф команда играла с «Борнмутом», где сначала уступила (0:1), но реабилитировалась в ответной встрече (3:1).

«Суонси» прошел непростой путь до этого финала, заняв четвертое место в чемпионате, всего на 2 очка опередив ближайшего преследователя. В полуфинале с «Барнсли» валлийский клуб добыл выездную победу (1:0), после чего дома сыграл вничью (1:1).

Информация для ставок

«Брентфорд» проиграл 1 раз в последних 14 матчах

«Суонси» выиграли 4 из 10 последних матчей

Последние две очные встречи команд завершились с одинаковым счетом (1:1)

«Брентфорд» забивает в шести из семи последних поединков, «Суонси» — в пяти из семи

Прогноз

Нас ожидает битва двух равных по классу команд. Мы не ожидаем большого количества моментов и забитых голов, а потому рекомендуем сделать ставку на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.52 в букмекерской конторе Мелбет.