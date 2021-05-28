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«Брентфорд» — «Суонси». Прогноз на матч финала плей-офф Чемпионшипа (29.05.2021)

вчера, 06:59

«Брентфорд» и «Суонси» сыграют на «Уэмбли» в финале плей-офф Чемпионшипа. Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.883.454.80
Лига Ставок 1.86 3.30 4.50
Мелбет 1.87 3.42 4.58
1XBET 1.87 3.42 4.58
BetBoom 1.88 3.25 4.40

Ставки букмекеров

БК Мелбет считает «Брентфорд» явным фаворитом встречи и предлагает коэффициент 1.9 на победу номинальных хозяев. Вероятность ничейного исхода в основное время оценивается в 3.55. Победа «Суонси» представлена коэффициентом 4.35.

Поставить на тотал больше 2,5 мячей можно по коэффициенту 2.5, ТМ (2,5) – 1.52. Исход «обе команды забьют» котируется в 2.25.

Форма команд

«Брентфорд» финишировал на третьем месте в Чемпионшипе. В полуфинальном раунде плей-офф команда играла с «Борнмутом», где сначала уступила (0:1), но реабилитировалась в ответной встрече (3:1).

«Суонси» прошел непростой путь до этого финала, заняв четвертое место в чемпионате, всего на 2 очка опередив ближайшего преследователя. В полуфинале с «Барнсли» валлийский клуб добыл выездную победу (1:0), после чего дома сыграл вничью (1:1).

Информация для ставок

  • «Брентфорд» проиграл 1 раз в последних 14 матчах
  • «Суонси» выиграли 4 из 10 последних матчей
  • Последние две очные встречи команд завершились с одинаковым счетом (1:1)
  • «Брентфорд» забивает в шести из семи последних поединков, «Суонси» — в пяти из семи

Прогноз

Нас ожидает битва двух равных по классу команд. Мы не ожидаем большого количества моментов и забитых голов, а потому рекомендуем сделать ставку на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.52 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.04 1.85 1.58 2.49
Лига Ставок 1.92 1.82 1.52 2.43
Мелбет 1.59 2.51
1XBET 1.59 2.51
BetBoom 1.92 1.82 1.51 2.42 1.23 3.80
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shlomo
shlomo
вчера в 10:14
Хозяева не проиграют
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