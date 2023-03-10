«Брест» — «ПСЖ». Прогноз на матч Лиги 1 (11.03.2023)

Ставки букмекеров
Небольшое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.4. В случае победы «Бреста», зайдет коэффициент 7.1. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.9.
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завтра, 23:00
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.6 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.35. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.72.
Форма команд
«Брест» борется за выживание на протяжении всего сезона и забивает практически в каждом матче. На данный момент коллектив занимает 15 место с 23 баллами и отстает от ближайшего соперника на пять пунктов. В предстоящей игре у хозяев будет немного шансов, поэтому следует воспользоваться теми редкими что будут возникать. В прошлом туре «Брест» обыграл на выезде «Страсбур» (1:0), а ранее уступил на выезде «Лиллю» (1:2).
«ПСЖ» не смог ничего сделать в двухматчевом противостоянии с «Баварией» и вновь лишился своей главной – цели, а именно победы в Лиге Чемпионов. Команда будет доигрывать чемпионат, где уверенно лидирует с 63 баллами и опережает «Марсель» уже на восемь пунктов. В прошлой игре Лиги Чемпионов «ПСЖ» проиграл на выезде «Баварии» (0:2), а в чемпионате переиграл «Нант» (4:2).
Информация для ставок
- «ПСЖ» выиграл только пять из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Брест» одержал две победы из десяти последних встреч на своем поле
- «ПСЖ» выиграл 12 последних матчей у «Бреста» в чемпионате и кубке Франции
Прогноз
«ПСЖ» обязан выигрывать у «Бреста» в нынешней ситуации и помешать им может только усталость после матча Лиги Чемпионов. Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу с форой (-1.5) по коэффициенту 2.12 в букмекерской конторе Лига Ставок.