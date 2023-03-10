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«Брест» — «ПСЖ». Прогноз на матч Лиги 1 (11.03.2023)

сегодня, 11:10
ПСЖ

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.4. В случае победы «Бреста», зайдет коэффициент 7.1. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle7.185.061.44
Лига Ставок 6.60 4.90 1.47

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.6 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.35. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Брест» борется за выживание на протяжении всего сезона и забивает практически в каждом матче. На данный момент коллектив занимает 15 место с 23 баллами и отстает от ближайшего соперника на пять пунктов. В предстоящей игре у хозяев будет немного шансов, поэтому следует воспользоваться теми редкими что будут возникать. В прошлом туре «Брест» обыграл на выезде «Страсбур» (1:0), а ранее уступил на выезде «Лиллю» (1:2).

«ПСЖ» не смог ничего сделать в двухматчевом противостоянии с «Баварией» и вновь лишился своей главной – цели, а именно победы в Лиге Чемпионов. Команда будет доигрывать чемпионат, где уверенно лидирует с 63 баллами и опережает «Марсель» уже на восемь пунктов. В прошлой игре Лиги Чемпионов «ПСЖ» проиграл на выезде «Баварии» (0:2), а в чемпионате переиграл «Нант» (4:2).

Информация для ставок

  • «ПСЖ» выиграл только пять из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Брест» одержал две победы из десяти последних встреч на своем поле
  • «ПСЖ» выиграл 12 последних матчей у «Бреста» в чемпионате и кубке Франции

Прогноз

«ПСЖ» обязан выигрывать у «Бреста» в нынешней ситуации и помешать им может только усталость после матча Лиги Чемпионов. Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу с форой (-1.5) по коэффициенту 2.12 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.95 1.27 2.40 1.62 1.90 1.99
Лига Ставок 2.35 1.57 1.86 1.91
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:12
Парижанам ничего не остается как выигрывать.... итак все профукали
Гость
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