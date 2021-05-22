«Брест» — «Пари Сен-Жермен». Прогноз на матч чемпионата Франции (23.05.2021)

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сегодня, 06:06

В заключительном туре Лиги 1 ПСЖ сыграет в гостях против «Бреста». Вашему вниманию прогноз и обзор линии букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет считает «Пари Сен-Жермен» очевидным фаворитом этого поединка. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.25. Победа «Бреста» котируется в 10.00. Ничейный исход представлен коэффициентом 6.9.

Коэффициент на тотал больше 3.5 мячей составил 1.85, низовой исход (ТМ 3.5) можно сыграть по коэффициенту 2.02.

Форма команд

«Брест» на финише сезона может оказаться в неприятной ситуации. Команда занимает 16-е место в турнирной таблице с преимуществом над зоной переходных матчей в один зачетный балл. В предыдущем туре Лиги 1 «Брест» поделил очки в гостевой игре с «Монпелье» (0:0). До этого команда уступила поочередно «Нанту» (1:4) и «Ницце» (2:3).

ПСЖ устроит только победа в предстоящем матче. Действующий чемпион Лиги 1 также рассчитывает, что лидер первенства «Лилль» допустит осечку в выездном матче с «Анже». 19 мая подопечные Маурисио Почеттно стали обладателем Кубка Франции, обыграв в финале «Монако» (2:0). До этого ПСЖ разгромил на свое поле «Реймс» (4:0) в рамках чемпионата страны.

Информация для ставок

«Брест» не выигрывал в пяти прошлых матчах на своем поле – три ничьи и две победы

ПСЖ побеждал «Брест» в пяти прошлых выездных матчах

побеждал «Брест» в пяти прошлых выездных матчах «Брест» пропускал минимум два гола в четырех прошлых матчах с ПСЖ на своем поле

Прогноз