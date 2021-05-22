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«Брест» — «Пари Сен-Жермен». Прогноз на матч чемпионата Франции (23.05.2021)

сегодня, 06:06

В заключительном туре Лиги 1 ПСЖ сыграет в гостях против «Бреста». Вашему вниманию прогноз и обзор линии букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
10.476.751.27
Лига Ставок 10.00 7.00 1.25
Мелбет 11.00 7.10 1.28
BetBoom 11.46 6.48 1.26

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет считает «Пари Сен-Жермен» очевидным фаворитом этого поединка. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.25. Победа «Бреста» котируется в 10.00. Ничейный исход представлен коэффициентом 6.9.

Коэффициент на тотал больше 3.5 мячей составил 1.85, низовой исход (ТМ 3.5) можно сыграть по коэффициенту 2.02.

Форма команд

«Брест» на финише сезона может оказаться в неприятной ситуации. Команда занимает 16-е место в турнирной таблице с преимуществом над зоной переходных матчей в один зачетный балл. В предыдущем туре Лиги 1 «Брест» поделил очки в гостевой игре с «Монпелье» (0:0). До этого команда уступила поочередно «Нанту» (1:4) и «Ницце» (2:3).

ПСЖ устроит только победа в предстоящем матче. Действующий чемпион Лиги 1 также рассчитывает, что лидер первенства «Лилль» допустит осечку в выездном матче с «Анже». 19 мая подопечные Маурисио Почеттно стали обладателем Кубка Франции, обыграв в финале «Монако» (2:0). До этого ПСЖ разгромил на свое поле «Реймс» (4:0) в рамках чемпионата страны.

Информация для ставок

  • «Брест» не выигрывал в пяти прошлых матчах на своем поле – три ничьи и две победы
  • ПСЖ побеждал «Брест» в пяти прошлых выездных матчах
  • «Брест» пропускал минимум два гола в четырех прошлых матчах с ПСЖ на своем поле

Прогноз

На первый план в этой игре должен выйти класс, который на порядок выше у гостевой команды. ПСЖ стабильно громит «Брест» в гостях, и в столь важном поединке парижане вряд ли допустят осечку. Предлагаем рассмотреть ставку на победу ПСЖ с форой (-1,5) голов по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 3.54 1.28
BetBoom 7.28 1.11 3.52 1.32 2.82 1.46
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STVA 1
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