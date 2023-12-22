«Бристоль Сити» — «Халл Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (22.12.2023)

1703237579

вчера, 12:32

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче являются гости, поставить на победу которых можно по коэффициенту 2.65. Поверить в успех «Бристоль Сити» предлагают за 2.75. Выбрать ничейный результат в этом противостоянии предлагают за 3.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.13. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.72. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

«Бристоль Сити» держится в середине турнирной таблицы второго английского дивизиона и вряд ли серьезно рассчитывает пробиться в АПЛ . На данный момент команда располагается на 14 месте с 29 баллами и на семь пунктов отстает от нынешнего соперника. Два последних матча «Бристоль Сити» в чемпионате завершились домашней победой над «Сандерлендом» (1:0) и выездным поражением от «Блэкберна» (1:2).

«Халл Сити» выступает более успешно и даже претендует на повышение в классе спустя много лет. Перед стартом очередного тура команда занимает шестое место с 36 очками и только по дополнительным характеристикам уступает идущему впереди «Вест Бромвичу». В прошлом туре Чемпионшипа «Халл Сити» уверенно обыграл на своем поле «Кардифф» (3:0), а ранее оказался сильнее «Мидлсбро» (2:1).

Информация для ставок

«Бристоль Сити» выиграл лишь три поединка из десяти последних во всех турнирах

«Халл Сити» проиграл три матча на выезде из десяти последних

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет результативным, а обе команды отличатся забитыми мячами. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.