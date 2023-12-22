«Бристоль Сити» — «Халл Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (22.12.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче являются гости, поставить на победу которых можно по коэффициенту 2.65. Поверить в успех «Бристоль Сити» предлагают за 2.75. Выбрать ничейный результат в этом противостоянии предлагают за 3.2.
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3 : 2
завершен
вчера, 22:45
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.13. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.72. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.
Форма команд
«Бристоль Сити» держится в середине турнирной таблицы второго английского дивизиона и вряд ли серьезно рассчитывает пробиться в АПЛ. На данный момент команда располагается на 14 месте с 29 баллами и на семь пунктов отстает от нынешнего соперника. Два последних матча «Бристоль Сити» в чемпионате завершились домашней победой над «Сандерлендом» (1:0) и выездным поражением от «Блэкберна» (1:2).
«Халл Сити» выступает более успешно и даже претендует на повышение в классе спустя много лет. Перед стартом очередного тура команда занимает шестое место с 36 очками и только по дополнительным характеристикам уступает идущему впереди «Вест Бромвичу». В прошлом туре Чемпионшипа «Халл Сити» уверенно обыграл на своем поле «Кардифф» (3:0), а ранее оказался сильнее «Мидлсбро» (2:1).
Информация для ставок
- «Бристоль Сити» выиграл лишь три поединка из десяти последних во всех турнирах
- «Халл Сити» проиграл три матча на выезде из десяти последних
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Предполагаем, что матч будет результативным, а обе команды отличатся забитыми мячами. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.