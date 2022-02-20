«Бристоль Сити» — «Ковентри Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (22.02.2022)

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вчера, 16:57

22 февраля 2022 года состоится поединок «Бристоль Сити — Ковентри Сити». Матч пройдет в рамках очередного тура Чемпионшипа на стадионе «Бристоль Сити». Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, можно сделать ставку на то, что победит «Ковентри Сити». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.40, а ничейный исход оценивается в 3.50. Сделать ставку на победу хозяев можно по 2.85.

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Бристоль Сити» 16-я строчка в турнирной таблице и 40 баллов в активе. Клуб выиграл 11 поединков, семь раз играл вничью и проиграл в 15 встречах. Всего у «Бристоль Сити» 44 забитых и 59 пропущенных мячей. В последних встречах этот коллектив выглядит неплохо и часто набирает очки — победы над «Мидлсбро» со счетом 2:1, а также над «Редингом» 2:1 и поражение от «Суонси» 3:1.

«Ковентри Сити» идет в нынешнем сезоне на десятой строчке в турнирной таблице. В активе команды — 13 побед, восемь ничьих и десять поражений. Коллектив забил 40 голов и пропустил 36 мячей. В последних встречах «Ковентри Сити» выглядит очень хорошо и часто берет очки — победы над «Барнсли» со счетом 1:0 и над «Редингом» 2:3. Также было поражение от «Кардифф Сити» со счетом 2:0.

Информация для ставок

«Ковентри Сити» выиграл два матча из последних пяти

«Бристоль Сити» выиграл два матча из последних пяти

«Ковентри Сити» забил четыре мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на то, что тотал забитых мячей будет больше трех по коэффициенту 2.45. Эти команды хорошо играют в атаку и часто создают много моментов у ворот соперника, в грядущем матче исключения не будет. Они смогут забить много голов.