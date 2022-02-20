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«Бристоль Сити» — «Ковентри Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (22.02.2022)

вчера, 16:57

22 февраля 2022 года состоится поединок «Бристоль Сити — Ковентри Сити». Матч пройдет в рамках очередного тура Чемпионшипа на стадионе «Бристоль Сити». Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.893.552.50
Мелбет 2.97 3.52 2.41
1XBET 2.97 3.52 2.41
BetBoom 2.89 3.42 2.43

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, можно сделать ставку на то, что победит «Ковентри Сити». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.40, а ничейный исход оценивается в 3.50. Сделать ставку на победу хозяев можно по 2.85.

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Бристоль Сити» 16-я строчка в турнирной таблице и 40 баллов в активе. Клуб выиграл 11 поединков, семь раз играл вничью и проиграл в 15 встречах. Всего у «Бристоль Сити» 44 забитых и 59 пропущенных мячей. В последних встречах этот коллектив выглядит неплохо и часто набирает очки — победы над «Мидлсбро» со счетом 2:1, а также над «Редингом» 2:1 и поражение от «Суонси» 3:1.

«Ковентри Сити» идет в нынешнем сезоне на десятой строчке в турнирной таблице. В активе команды — 13 побед, восемь ничьих и десять поражений. Коллектив забил 40 голов и пропустил 36 мячей. В последних встречах «Ковентри Сити» выглядит очень хорошо и часто берет очки — победы над «Барнсли» со счетом 1:0 и над «Редингом» 2:3. Также было поражение от «Кардифф Сити» со счетом 2:0.

Информация для ставок

  • «Ковентри Сити» выиграл два матча из последних пяти
  • «Бристоль Сити» выиграл два матча из последних пяти
  • «Ковентри Сити» забил четыре мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на то, что тотал забитых мячей будет больше трех по коэффициенту 2.45. Эти команды хорошо играют в атаку и часто создают много моментов у ворот соперника, в грядущем матче исключения не будет. Они смогут забить много голов.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.92 1.44 1.97 1.91 1.55 2.54
Мелбет 1.93 1.97
1XBET 1.93 1.97
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 23:37
В этом матче обе команды забьют. Удачи
mgbg2k9t9heg
mgbg2k9t9heg
вчера в 22:44
Футбольный клуб «Ковентри Сити» одержит победу.
8adnejaynu8h
8adnejaynu8h
вчера в 22:44
Футбольный клуб «Бристоль Сити» выиграет матч.
Накир
Накир
вчера в 17:23
Ковентри добился виктории над аутсайдером в последнем туре. Барнсли не выстоял и пропустил в компенсированное время матча - 1:0. Может быть клуб и не стремился к победе, но точно старался потратить на противостояние, как можно меньше сил, которые готов тратить против Бристоль Сити. Бристоль удивил викторией над 7 командой лиги - Мидлсбро (2:1). Оборона Бристоля (внезапно) проявила себя, но это, на мой взгляд, разовая акция. Ковентри в первой половине вышел победителем на своем поле. В той встрече пропустил первым, остался вдесятером, но все равно победил - 3:2. Полноценный ростер Ковентри, у которого за плечами легкий матч с Барнсли, будет действовать решительно. На своем поле Ковентри пятая команда турнира. Таким не стать, если ты Бристоль. Сил и средств у Ковентри должно хватить для победы.
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