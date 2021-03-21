«Брюгге» — «Антверпен»: прогноз на матч чемпионата Бельгии (21.03.2021)

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21 марта 2021, 10:21

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 31-й тур высшей лиги Бельгии. «Брюгге» ждет в гости неуступчивый «Антверпен».

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Брюгге». Команда играет дома, а поставить на их победу можно по коэффициенту 1.47. Победа «Антверпена» оценивается по 6.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.

Букмекеры верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.81. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.0. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Антверпен» идет на втором месте и борется за серебряные медали чемпионата Бельгии. Отставание от «Брюгге» слишком велико и достигает 19 очков. Последние туры стали для клуба нестабильными, за пять матчей коллектив смог набрать восемь очков. В прошлом туре «Антверпен» обыграл на своем поле «Кортрейк» (4:2), а немного ранее проиграл «Хеверли» (0:2).

«Брюгге» лидирует в чемпионате с огромным отрывом, уже практически ничего не помешает им стать чемпионами Бельгии в этом сезоне. Команда продолжает стабильно добывать победы, изредка позволяя себе играть вничью. Последние две игры закончились разгромной победой «Брюгге» над «Гентом» (4:0) и ничьей с «Шарлеруа» (1:1).

Информация для ставок

• «Брюгге» проиграл две игры из последних десяти во всех турнирах

• «Антверпен» выиграл только четыре матча из последних десяти во всех турнирах

• «Брюгге» выиграл три из четырех последних матчей против «Антверпена»

• Пять из шести матчей «Брюгге» за последнее время закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Матч первой и второй команд чемпионата всегда интересен любому болельщику. Несмотря на то, что «Брюгге» имеет солидный отрыв, «Антверпен» нуждается в очках, чтобы остаться на своей позиции. Рискнем предположить, что матч закончится ничейным результатом. Сделать такую ставку по коэффициенту 4.4 можно в букмекерской конторе Мелбет.