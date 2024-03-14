«Брюгге» – «Мольде». Прогноз на матч Лиги конференций (14.03.2024)

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вчера, 12:45

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.45. В случае победы «Мольде», зайдет коэффициент 7.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.8.

Также в линии букмекеры предлагают 1.63 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.3. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Брюгге» проиграл первый матч на выезде (1:2), но имеет хорошие перспективы на ответный поединок. Команде очень важно пробиться дальше в этом турнире, ведь в чемпионате Бельгии все складывается не очень положительно. Клуб занимает только третье место с 51 баллом и отстает от лидера на 18 очков, что отыграть практически невозможно. Два последних матча «Брюгге» в чемпионате завершились поражением победой над «Оуд-Хеверли» (3:1) и крупным успехом на выезде с «Генком» (3:0).

«Мольде» уже завершил чемпионат Норвегии, где занял только пятое место, но сыграет в Лиге Европы, как обладатель кубка страны. Коллектив выиграл первый поединок у «Брюгге» и будет иметь небольшое преимущество в счете, однако расслабляться гостям нельзя ни на одну минуту, ведь соперник готов наказать даже за малейшую оплошность у своих ворот. В прошлой товарищеской игре «Мольде» сыграл вничью с «Русенборгом» (1:1), а в Лиге конференций обыграла «Легию» (3:0).

Информация для ставок

«Брюгге» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей «Мольде» завершились исходом «обе забьют»

«Брюгге» забивает на своем стадионе уже 11 матчей подряд во всех турнирах

Прогноз

«Брюгге» на своем поле играет гораздо увереннее, чем на выезде и мы предполагаем, что команде по силам одержать победу, которая как минимум переведет встречу в дополнительное время. Предлагаем сделать ставку на успех хозяев по коэффициенту 1.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.