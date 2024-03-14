«Брюгге» – «Мольде». Прогноз на матч Лиги конференций (14.03.2024)

Ставки букмекеров
В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.45. В случае победы «Мольде», зайдет коэффициент 7.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.8.
Также в линии букмекеры предлагают 1.63 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.3. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.
Форма команд
«Брюгге» проиграл первый матч на выезде (1:2), но имеет хорошие перспективы на ответный поединок. Команде очень важно пробиться дальше в этом турнире, ведь в чемпионате Бельгии все складывается не очень положительно. Клуб занимает только третье место с 51 баллом и отстает от лидера на 18 очков, что отыграть практически невозможно. Два последних матча «Брюгге» в чемпионате завершились поражением победой над «Оуд-Хеверли» (3:1) и крупным успехом на выезде с «Генком» (3:0).
«Мольде» уже завершил чемпионат Норвегии, где занял только пятое место, но сыграет в Лиге Европы, как обладатель кубка страны. Коллектив выиграл первый поединок у «Брюгге» и будет иметь небольшое преимущество в счете, однако расслабляться гостям нельзя ни на одну минуту, ведь соперник готов наказать даже за малейшую оплошность у своих ворот. В прошлой товарищеской игре «Мольде» сыграл вничью с «Русенборгом» (1:1), а в Лиге конференций обыграла «Легию» (3:0).
Информация для ставок
- «Брюгге» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах
- Восемь из десяти последних матчей «Мольде» завершились исходом «обе забьют»
- «Брюгге» забивает на своем стадионе уже 11 матчей подряд во всех турнирах
Прогноз
«Брюгге» на своем поле играет гораздо увереннее, чем на выезде и мы предполагаем, что команде по силам одержать победу, которая как минимум переведет встречу в дополнительное время. Предлагаем сделать ставку на успех хозяев по коэффициенту 1.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.