«Брюгге» — «Сент-Трюйден». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (15.01.2022)

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вчера, 11:11

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Брюгге». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.29. Победа «Сент-Трюйдена» оценивается по 9.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 5.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.86. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно за 1.94. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.94.

Форма команд

«Сент-Трюйден» только в прошлом туре чемпионата Бельгии смог прервать свою серию из поражений и немного порадовать собственных болельщиков. Команда идет на 13 месте и смогла набрать 24 очка, что на 5 баллов больше, чем у клуба из зоны вылета. В предстоящем матче с чемпионом Бельгии вряд ли будет много голевых моментов, поэтому коллективу следует использовать свои немногочисленные шансы. В прошлом туре «Сент-Трюйден» выиграл у «Эйпена» (2:0), а ранее уступил «Генту» (1:2).

«Брюгге» выглядит не так стабильно, как в прошлом сезоне, но тем не менее, пребывает в группе лидеров чемпионата. Команда набрала 40 очка и располагается на втором месте, отставая от лидера всего уже на семь пунктов. Чтобы сократить отставание команде необходимо выигрывать все ближайшие матчи и надеяться на осечку соперника. Последние два матча «Брюгге» закончились поражением от «Серкль Брюгге» (0:2) и ничейным результатом с «Андерлехтом».

Информация для ставок

«Брюгге» выиграл шесть матчей из последних десяти, а «Сент-Трюйден» одержал только три победы

«Сент-Трюйден» проиграл три последних выездных поединка

«Брюгге» выиграл четыре последних матча с «Сент-Трюйденом» на своем поле

Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Брюгге» не имеет права на ошибку и поэтому победа в предстоящем матче мало у кого вызывает сомнения. Предполагаем, что чемпион Бельгии уверенно справится с «Сент-Трюйденом». Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.81 в букмекерской конторе Фонбет.