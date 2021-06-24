«Будё-Глимт» — «Мольде». Прогноз на матч чемпионата Норвегии (24.06.2021)

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вчера, 06:59

В 9-м туре Высшей лиги Норвегии «Мольде» приедет в гости к «Будё-Глимт». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Будё-Глимт» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.2. В случае победы «Мольде» зайдет коэффициент 3.3. Ничейный исход котируется в 3.4.

Тотал больше 2.5 мячей можно сыграть по коэффициенту 1.55. Низовой исход (ТМ 2.5) оценивается в 2.4. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.5.

Форма команд

«Будё-Глимт» занимает первую строчку в турнирной таблице, опережая своего нынешнего соперника по дополнительным показателям. В минувших турах клуб разгромил «Стремсгодсет» (7:2) и поделил очки с «Волеренгой» (1:1).

«Мольде», занимающий второе место в турнирной таблице, находится в хорошей форме и способен отобрать очки у лидера чемпионата. В последних двух матчах Высшей лиги Норвегии команда обыграла «Сарпсборг» (4:1) и «Стабек» (2:1).

Информация для ставок

«Будё-Глимт» еще не проигрывал дома в 2021 году

Беспроигрышная серия «Мольде» на выезде насчитывает пять матчей

Пять предыдущих очных встреч команд завершилась исходом «обе забьют»

В последних 5 выездных матчах «Мольде» трижды забивал по 3 гола

Прогноз

Нас ждет игра двух лидеров норвежского чемпионата. Верим, что команды смогут поразить ворота друг друга. Предлагаем сделать ставку «обе забьют» по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.72 на тотал больше 2 мячей в матче «Коринтианс» — «Спорт Ресифи».