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Чехия – Фарерские острова. Прогноз матча квалификации на Евро-2024 (15.10.2023)

вчера, 10:14
Чехия

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу сборной Чехии линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.07. Ничейный результат котируется по 13, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 40.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.0517.5537.79
Лига Ставок 1.05 13.00 45.00

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 2.05. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 3.5 по 1.8. Ставка на «обе забьют» составляет 3.2.

Форма команд

Чехия находится в сложной ситуации в группе и занимает только третье место с восемью баллами. Тем не менее, у коллектива есть одна игра в запасе и если футболисты все сделают правильно, то смогут выйти на второе место и быть фаворитами в финальной борьбе за него. В случае осечки в этом поединке, у хозяев останутся лишь теоретические шансы. Два последних поединка Чехии завершились крупным поражением от Албании (0:3) и ничьей с Венгрией (1:1) в товарищеской игре.

Сборная Фарерских островов не дает в последние годы много забивать своим соперникам, но и результаты улучшить не смогла. Команда набрала всего один пункт в этом отборе и уже точно завершит его на последнем месте, но может повлиять на ситуацию вверху турнирной таблицы, если как минимум не проиграет чехам в этой встрече. В прошлой игре Фарерские острова уступили на своем поле Польше (0:2), а ранее проиграли Молдове (0:1).

Информация для ставок

  • Фарерские острова проиграли пять последних поединков во всех турнирах
  • Чехия не может выиграть уже три матча подряд
  • Чехия выиграла все шесть личных встреч со сборной Фарерских островов, не пропустив ни одного мяча

Прогноз

Чехия выглядит предпочтительнее соперника и нуждается в победе, чтобы сохранить шансы на выход из группы. Предполагаем, что хозяева одержат уверенную победу с форой (-2.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.97 1.39 2.34 1.61
Лига Ставок 2.41 1.58
Все комментарии
Djebrael
Djebrael
вчера в 10:53
В текущем отборочном цикле к Евро чехи спокойно разобрались над данным соперником на чужой территории (3-0). В прошлом году в рамках товарищеской встречи уничтожили оппонента 5-0. Думаю, минимум три мяча разозлённые своей предыдущей неудачей фавориты отгрузят гостям и сейчас. Не повезло скромным островитянам, которые итак в обороне не слишком надёжны, попасть под горячую руку к чехам. Мой прогноз - ИТБ1(2,5). Жду здесь минимум что-то а-ля 3-0, 3-1.
Гость
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