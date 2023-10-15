Чехия – Фарерские острова. Прогноз матча квалификации на Евро-2024 (15.10.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу сборной Чехии линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.07. Ничейный результат котируется по 13, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 40.
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1 : 0
завершен
вчера, 19:00
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 2.05. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 3.5 по 1.8. Ставка на «обе забьют» составляет 3.2.
Форма команд
Чехия находится в сложной ситуации в группе и занимает только третье место с восемью баллами. Тем не менее, у коллектива есть одна игра в запасе и если футболисты все сделают правильно, то смогут выйти на второе место и быть фаворитами в финальной борьбе за него. В случае осечки в этом поединке, у хозяев останутся лишь теоретические шансы. Два последних поединка Чехии завершились крупным поражением от Албании (0:3) и ничьей с Венгрией (1:1) в товарищеской игре.
Сборная Фарерских островов не дает в последние годы много забивать своим соперникам, но и результаты улучшить не смогла. Команда набрала всего один пункт в этом отборе и уже точно завершит его на последнем месте, но может повлиять на ситуацию вверху турнирной таблицы, если как минимум не проиграет чехам в этой встрече. В прошлой игре Фарерские острова уступили на своем поле Польше (0:2), а ранее проиграли Молдове (0:1).
Информация для ставок
- Фарерские острова проиграли пять последних поединков во всех турнирах
- Чехия не может выиграть уже три матча подряд
- Чехия выиграла все шесть личных встреч со сборной Фарерских островов, не пропустив ни одного мяча
Прогноз
Чехия выглядит предпочтительнее соперника и нуждается в победе, чтобы сохранить шансы на выход из группы. Предполагаем, что хозяева одержат уверенную победу с форой (-2.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.