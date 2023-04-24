«Челси» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (26.04.2023)

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сегодня, 13:30

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Челси». Коэффициент на победу «аристократов» составляет 1.68. Поставить на «Брентфорд» можно за 5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.92. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.88. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.93.

Форма команд

«Челси» пребывает в кризисе и призванный еще раз на место главного тренера Фрэнк Лэмпард не может на данный момент решить эту проблему. Лондонский клуб имеет серию без побед в АПЛ уже из пяти матчей и занимает 11 место с 39 баллами и отстает от нынешнего соперника на четыре пункта. В прошлом туре чемпионата Англии «Челси» проиграл на своем поле «Брайтону» (1:2), а в Лиге чемпионов уступил мадридскому «Реалу» (0:2).

«Брентфорд» проводит вполне стабильный для себя сезона и закономерно занимает место в середине турнирной таблицы. Команда идет на десятом месте и очень хочет как минимум не проиграть «Челси» в этой игре, чтобы сохранить отрыв в четыре пункта. Два последних поединка в АПЛ закончились для «Брентфорда» ничьей с «Астон Виллой» (1:1) и поражением «Вулверхэмптону» (0:2).

Информация для ставок

«Челси» проиграл четыре последних матча во всех турнирах

«Брентфорд» не может выиграть уже шесть матчей подряд

«Челси» выиграл три из пяти последних матчей у «Брентфорда»

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Обе команды давно не побеждали, поэтому расценивают предстоящий поединок как хорошую возможность прервать неприятную серию. Предполагаем, что это удастся сделать «Челси», а поставить на них можно по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.