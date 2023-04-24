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«Челси» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (26.04.2023)

сегодня, 13:30
Челси

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Челси». Коэффициент на победу «аристократов» составляет 1.68. Поставить на «Брентфорд» можно за 5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.713.975.17
Pari 1.68 3.90 5.00

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.92. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.88. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.93.

Форма команд

«Челси» пребывает в кризисе и призванный еще раз на место главного тренера Фрэнк Лэмпард не может на данный момент решить эту проблему. Лондонский клуб имеет серию без побед в АПЛ уже из пяти матчей и занимает 11 место с 39 баллами и отстает от нынешнего соперника на четыре пункта. В прошлом туре чемпионата Англии «Челси» проиграл на своем поле «Брайтону» (1:2), а в Лиге чемпионов уступил мадридскому «Реалу» (0:2).

«Брентфорд» проводит вполне стабильный для себя сезона и закономерно занимает место в середине турнирной таблицы. Команда идет на десятом месте и очень хочет как минимум не проиграть «Челси» в этой игре, чтобы сохранить отрыв в четыре пункта. Два последних поединка в АПЛ закончились для «Брентфорда» ничьей с «Астон Виллой» (1:1) и поражением «Вулверхэмптону» (0:2).

Информация для ставок

  • «Челси» проиграл четыре последних матча во всех турнирах
  • «Брентфорд» не может выиграть уже шесть матчей подряд
  • «Челси» выиграл три из пяти последних матчей у «Брентфорда»
  • Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Обе команды давно не побеждали, поэтому расценивают предстоящий поединок как хорошую возможность прервать неприятную серию. Предполагаем, что это удастся сделать «Челси», а поставить на них можно по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.84 1.47 1.93 1.96 1.51 2.70
Pari 1.88 1.92
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:32
Думаю, в этой встрече фора (+1,5) на гостей должна заходить без проблем. В 20 крайних турах чемпионата Брентфорд всего раз уступил с разницей более чем в один мяч. Челси же подходит к данному поединку с серией из пяти матчей без побед в АПЛ. А за 16 предыдущих туров первенства "пенсионеры" добыли лишь одну победу с разницей более чем в один мяч - над кризисным Лестером. В первом круге текущего сезона лондонцы разошлись миром с "пчёлами" (1-1). А в прошлом сезоне и вовсе были разбиты соперником на "Стэмфорд Бридж" (1-4). С того момента Брентфорд, на мой взгляд, стал только сильнее. Ну а что происходит с Челси в этом сезоне вы и сами прекрасно видите. Беру фору (+1,5) гостей.
Гость
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