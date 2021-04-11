«Челси» — «Порту». Прогноз на матч Лиги чемпионов (13.04.2021)

13 апреля 2021 года «Челси» примет «Порту» в рамках ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА. Первый поединок завершился победой «Челси» — 2:0. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на ответный матч.
|
Ставки букмекеров
Фаворитом матча букмекеры выбрали «Челси», поставить на победу которого можно по коэффициенту 1.80. Также БК Фонбет принимает ставки на ничейный исход за 4.00 и на победу «Порту» за 4.50.
Форма команд
«Челси» победил в прошлом матче против португальцев со счетом 2:0. В турнирной таблице АПЛ лондонский клуб находится на пятой строчке, набрав 54 пункта. Томас Тухель знает, что нужно делать, он опытный тренер и умеет давать хороший результат. «Челси» выиграл 15 поединков в АПЛ, девять раз сыграл вничью и проиграл семь матчей. В последних играх «Челси» неплох, клуб стабильно набирает очки.
«Порту» идет на второй строчке в турнирной таблице португальской Примейры. Клуб набрал 60 пунктов. В этом сезоне у команды 18 побед, шесть ничьих и два поражения. В последних играх португальцы играют очень хорошо, но в поединке против лондонского клуба участник четвертьфинала ЛЧ уступил. «Порту» чудом вырвал себе путевку в эту стадию и может с ней попрощаться уже 13 апреля.
Информация для ставок
- «Порту» проиграл всего один матч из последних пяти во всех турнирах
- «Челси», как и «Порту», лишь однажды проиграл за последние пять игр во всех турнирах
- «Челси» забил 12 мячей в последних пяти матчах во всех турнирах
Прогноз
Актуальная ставка на игру — «тотал голов больше трех» по коэффициенту 2.35. Также можно поставить на то, что оба клуба забьют по коэффициенту 1.75.
Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч ПСЖ — «Бавария».