«Челси» — «Порту». Прогноз на матч Лиги чемпионов (13.04.2021)

1618174235

вчера, 23:50

13 апреля 2021 года «Челси» примет «Порту» в рамках ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА . Первый поединок завершился победой «Челси» — 2:0. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на ответный матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Челси», поставить на победу которого можно по коэффициенту 1.80. Также БК Фонбет принимает ставки на ничейный исход за 4.00 и на победу «Порту» за 4.50.

Форма команд

«Челси» победил в прошлом матче против португальцев со счетом 2:0. В турнирной таблице АПЛ лондонский клуб находится на пятой строчке, набрав 54 пункта. Томас Тухель знает, что нужно делать, он опытный тренер и умеет давать хороший результат. «Челси» выиграл 15 поединков в АПЛ , девять раз сыграл вничью и проиграл семь матчей. В последних играх «Челси» неплох, клуб стабильно набирает очки.

«Порту» идет на второй строчке в турнирной таблице португальской Примейры. Клуб набрал 60 пунктов. В этом сезоне у команды 18 побед, шесть ничьих и два поражения. В последних играх португальцы играют очень хорошо, но в поединке против лондонского клуба участник четвертьфинала ЛЧ уступил. «Порту» чудом вырвал себе путевку в эту стадию и может с ней попрощаться уже 13 апреля.

Информация для ставок

«Порту» проиграл всего один матч из последних пяти во всех турнирах

«Челси», как и «Порту», лишь однажды проиграл за последние пять игр во всех турнирах

«Челси» забил 12 мячей в последних пяти матчах во всех турнирах

Прогноз

Актуальная ставка на игру — «тотал голов больше трех» по коэффициенту 2.35. Также можно поставить на то, что оба клуба забьют по коэффициенту 1.75.