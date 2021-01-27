«Челси» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч АПЛ (27.01.2021)

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27 января 2021, 00:00

27 января лондонский «Челси» принимает на своем поле «Вулверхэмптон». Это будет поединок очередного тура чемпионата Англии по футболу. Не так давно в стане «Челси» произошли изменения, будет очень интересно взглянуть на то, что произойдет в этом матче. Букмекеры БК Фонбет сделали свой прогноз на поединок.

Ставки букмекеров

Несмотря на перестановки в «Челси», букмекеры всё так же считают, что фаворитом противостояния выглядит лондонский клуб. На победу «Челси» рекомендуют сделать ставку с коэффициентом 1.60. Победу «Вулверхэмптона» оценили в 5.40. Ничейный исход оценивают в 4.20.

Форма команд

У «Челси» произошли изменения. Роман Абрамович уволил Фрэнка Лэмпарда, команду возглавил Томас Тухель. «Челси» находится на девятой строчке в таблице и имеет в активе 29 пунктов. Свой последний матч команда выиграла со счетом 3:1.

«Вулверхэмптон» совсем не впечатляет в нынешнем сезоне. Клуб Нуну Эшпириту Санту находится на 14-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 22 пункта. Свой последний поединок «волки» выиграли со счетом 1:0. Последнее время «Вулвз» не может найти свою игру и постоянно проигрывает. Букмекеры считают, что и в матче против «Челси» «волкам» ловить нечего.

Информация для ставок

«Вулверхэмптон» победил в двух из последних пяти матчей

«Вулверхэмптон» пропустил в нынешнем сезоне больше (29), чем забил (21)

«Челси» добыл три победы в последних пяти матчах

Прогноз

Букмекеры БК Фонбет уверены, что это будет матч с обилием забитых мячей. Они рекомендуют сделать ставку на обе забьют с коэффициентом 1.85 и тотал голов больше 2,5 с коэффициентом 1.85. Также будет очень интересно взглянуть на лондонский клуб без Фрэнка Лэмпарда.