Гана – Уругвай. Прогноз на матч чемпионата мира (02.12.2022)

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вчера, 09:22

Ставки букмекеров

Букмекеры считают Уругвай фаворитом этого противостояния. Поставить на победу представителя Южной Америки можно по коэффициенту 1.71. За ничью выставлена цена 3.80, а победа Ганы идет по котировке 3.80.

Линия, которую выставила букмекерская компания Лига Ставок, идет с небольшим преимуществом в пользу низового формата. Вариант пари ТМ(2,5) гола можно сыграть по коэффициенту 1.85, ТБ (2,5) – 2.02.

Форма команд

Гана занимает второе место квартета H за тур до финиша. В первом матче чемпионата мира африканская сборная с боями уступила Португалии, но затем ганским футболистам удалось выиграть голевую перестрелку у Южной Кореи (3:2). Таким образом, номинальных хозяев встречи устроит ничья в этом матче, которая позволит им квалифицироваться в плей-офф.

Уругвай оказался в сложной ситуации. Заработав балл в ничейном матче с Южной Кореей, команда осела на последнем месте группы. Напомним, что во втором туре уругвайцы уступили лидеру квартета Португалии (0:2). Чтобы претендовать на выход в плей-офф, команде нужно побеждать в предстоящем матче.

Информация для ставок

Гана выиграла в 3 из прошлых 4 матчей всех турниров

Уругвай не побеждал в 3 из последних 4 матчей всех соревнований

На ЧМ -2010 команды сыграли вничью 1:1 в плей-офф, а по пенальти выиграл Уругвай

Прогноз

Мы считаем, что Гана сможет набрать очки в матче против Уругвая и отомстить обидчику за досадное поражение 12-летней давности. Предлагаем поставить на 1Х по коэффициенту 2.10 в БК Лига Ставок.