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Гана – Уругвай. Прогноз на матч чемпионата мира (02.12.2022)

вчера, 09:22
Сборная Уругвая

Ставки букмекеров

Букмекеры считают Уругвай фаворитом этого противостояния. Поставить на победу представителя Южной Америки можно по коэффициенту 1.71. За ничью выставлена цена 3.80, а победа Ганы идет по котировке 3.80.

Чемпионат мира 2022
Гана
Уругвай
ВыигрышПроигрыш
- : -
02 декабря 2022, 18:00
пятница
ПроигрышНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle5.173.821.74
Лига Ставок 4.60 3.55 1.85
Мелбет 4.92 3.60 1.81
1XBET 5.10 3.94 1.77

Линия, которую выставила букмекерская компания Лига Ставок, идет с небольшим преимуществом в пользу низового формата. Вариант пари ТМ(2,5) гола можно сыграть по коэффициенту 1.85, ТБ(2,5) – 2.02.

Форма команд

Гана занимает второе место квартета H за тур до финиша. В первом матче чемпионата мира африканская сборная с боями уступила Португалии, но затем ганским футболистам удалось выиграть голевую перестрелку у Южной Кореи (3:2). Таким образом, номинальных хозяев встречи устроит ничья в этом матче, которая позволит им квалифицироваться в плей-офф.

Уругвай оказался в сложной ситуации. Заработав балл в ничейном матче с Южной Кореей, команда осела на последнем месте группы. Напомним, что во втором туре уругвайцы уступили лидеру квартета Португалии (0:2). Чтобы претендовать на выход в плей-офф, команде нужно побеждать в предстоящем матче.

Информация для ставок

  • Гана выиграла в 3 из прошлых 4 матчей всех турниров
  • Уругвай не побеждал в 3 из последних 4 матчей всех соревнований
  • На ЧМ-2010 команды сыграли вничью 1:1 в плей-офф, а по пенальти выиграл Уругвай

Прогноз

Мы считаем, что Гана сможет набрать очки в матче против Уругвая и отомстить обидчику за досадное поражение 12-летней давности. Предлагаем поставить на 1Х по коэффициенту 2.10 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.65 1.53 1.85 2.04 1.44 2.94
Лига Ставок 2.30 1.60 1.69 2.13
Мелбет 1.68 2.27
1XBET 1.89 2.06
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