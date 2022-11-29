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Камерун – Бразилия. Прогноз на матч чемпионата мира (02.12.2022)

вчера, 09:18
Сборная Бразилии

Ставки букмекеров

Победа Бразилии играется по коэффициенту 1.25, что делает представителя Южной Америки очевидным фаворитом этой встречи. Поставить на ничью букмекеры предлагают по цене 6.10, а победа Камеруна идет по котировке 15.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle11.396.191.28
Лига Ставок 14.00 6.60 1.29
Мелбет 11.50 5.40 1.31
1XBET 10.50 5.80 1.33

Аналитики компании Лига Ставок также считают, что в этом матче будет забито минимум три гола. Пари на ТБ(2,5) можно заключить по коэффициенту 1.65, ТМ(2,5) – 2.30.

Форма команд

Камерун располагает теоретическими шансами пробиться в плей-офф чемпионата мира. Для этого африканской сборной нужно побеждать в предстоящей игре. Напомним, что камерунцы стартовали на турнире с поражения от Швейцарии (0:1), а затем команда разделила очки в результативном матче с Сербией (3:3).

Бразилия уже гарантировала себе выход в плей-офф с первого места группы G. Команда начала выступления в квартете с победы над Сербией, которой удалось забить два безответных гола. Затем бразильцы провели сложный матч против Швейцарии, которая была переиграна благодаря позднему голу в исполнении Каземиро (1:0).

Информация для ставок

  • Бразилия побеждала в 4 из 5 матчей против Камеруна
  • Команды сыграли на ТМ(3,5) гола в 4 из 5 очных матчей
  • Ставка ТМ(3,5) гола прошла в 4 из предыдущих 5 матчей Бразилии

Прогноз

Мы считаем, что матч между Камеруном и Бразилией получится не результативным. Предлагаем поставить на ТМ(3,5) гола по коэффициенту 1.50 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.85 1.28 2.38 1.63 1.85 2.04
Лига Ставок 2.18 1.66 1.72 2.10
Мелбет 2.20 1.72
1XBET 2.33 1.70
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