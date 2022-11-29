Камерун – Бразилия. Прогноз на матч чемпионата мира (02.12.2022)

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вчера, 09:18

Ставки букмекеров

Победа Бразилии играется по коэффициенту 1.25, что делает представителя Южной Америки очевидным фаворитом этой встречи. Поставить на ничью букмекеры предлагают по цене 6.10, а победа Камеруна идет по котировке 15.00.

Аналитики компании Лига Ставок также считают, что в этом матче будет забито минимум три гола. Пари на ТБ (2,5) можно заключить по коэффициенту 1.65, ТМ(2,5) – 2.30.

Форма команд

Камерун располагает теоретическими шансами пробиться в плей-офф чемпионата мира. Для этого африканской сборной нужно побеждать в предстоящей игре. Напомним, что камерунцы стартовали на турнире с поражения от Швейцарии (0:1), а затем команда разделила очки в результативном матче с Сербией (3:3).

Бразилия уже гарантировала себе выход в плей-офф с первого места группы G. Команда начала выступления в квартете с победы над Сербией, которой удалось забить два безответных гола. Затем бразильцы провели сложный матч против Швейцарии, которая была переиграна благодаря позднему голу в исполнении Каземиро (1:0).

Информация для ставок

Бразилия побеждала в 4 из 5 матчей против Камеруна

Команды сыграли на ТМ(3,5) гола в 4 из 5 очных матчей

Ставка ТМ(3,5) гола прошла в 4 из предыдущих 5 матчей Бразилии

Прогноз

Мы считаем, что матч между Камеруном и Бразилией получится не результативным. Предлагаем поставить на ТМ(3,5) гола по коэффициенту 1.50 в БК Лига Ставок.