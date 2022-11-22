Уругвай – Южная Корея. Прогноз на матч чемпионата мира (24.11.2022)

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сегодня, 07:21

Ставки букмекеров

Уругвай идет фаворитом предстоящего поединка. Сыграть победу представителя Южной Америки букмекеры предлагают по коэффициенту 1.78. Ничья котируется в 3.58, а победа Южной Кореи играется по цене 5.05.

Вместе с тем аналитики считают, что Уругвай и Южная Корея проведут низовой поединок. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.60, ТБ (2,5) – 2.25.

Форма команд

Уругвай решил не проводить контрольные матчи накануне ЧМ -2022. Последние поединки команды датированы сентябрем месяцем, когда в товарищеских матчах удалось обыграть Канаду (2:0) и уступить Ирану (0:1). Выделим, что в предстоящем матче сборной Уругвая не помогут Эдисон Кавани и Рональд Араухо, которые травмированы.

Южная Корея готовилась к чемпионату мира с использованием одного товарищеского поединка. В нем команда с минимальным счетом одолела Исландию. При этом в стартовом матче ЧМ -2022 корейцы не могут рассчитывать на своего лидера. Сон Хын Мин восстанавливается от повреждения.

Информация для ставок

Уругвай выиграл в 4 из прошлых 5 матчей против Южной Кореи

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 3 из предыдущих 5 очных матчей

Уругвай не проигрывал в 8 из предыдущих 10 матчей всех турниров

Прогноз

Мы считаем, что Уругвай и Южная Корея проведут низовой матч, учитывая кадровые потери обеих команд. Предлагаем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.60 в БК Лига Ставок.