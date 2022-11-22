Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболЧемпионат мира 2022

Уругвай – Южная Корея. Прогноз на матч чемпионата мира (24.11.2022)

сегодня, 07:21
Сборная Уругвая

Ставки букмекеров

Уругвай идет фаворитом предстоящего поединка. Сыграть победу представителя Южной Америки букмекеры предлагают по коэффициенту 1.78. Ничья котируется в 3.58, а победа Южной Кореи играется по цене 5.05.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.753.565.57
Лига Ставок 1.85 3.45 4.80
Мелбет 1.82 3.52 4.86
1XBET 1.78 3.58 5.05

Вместе с тем аналитики считают, что Уругвай и Южная Корея проведут низовой поединок. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.60, ТБ(2,5) – 2.25.

Форма команд

Уругвай решил не проводить контрольные матчи накануне ЧМ-2022. Последние поединки команды датированы сентябрем месяцем, когда в товарищеских матчах удалось обыграть Канаду (2:0) и уступить Ирану (0:1). Выделим, что в предстоящем матче сборной Уругвая не помогут Эдисон Кавани и Рональд Араухо, которые травмированы.

Южная Корея готовилась к чемпионату мира с использованием одного товарищеского поединка. В нем команда с минимальным счетом одолела Исландию. При этом в стартовом матче ЧМ-2022 корейцы не могут рассчитывать на своего лидера. Сон Хын Мин восстанавливается от повреждения.

Информация для ставок

  • Уругвай выиграл в 4 из прошлых 5 матчей против Южной Кореи
  • Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 3 из предыдущих 5 очных матчей
  • Уругвай не проигрывал в 8 из предыдущих 10 матчей всех турниров

Прогноз

Мы считаем, что Уругвай и Южная Корея проведут низовой матч, учитывая кадровые потери обеих команд. Предлагаем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.60 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.13 1.78 1.62 2.40 1.29 3.80
Лига Ставок 2.04 1.76 1.58 2.35
Мелбет 1.60 2.44
1XBET 1.63 2.38
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 