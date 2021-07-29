«Черноморец» — «Днепр-1». Прогноз на матч УПЛ (31.07.2021)

1627580778

вчера, 20:46

Во втором туре украинского чемпионата мы увидим игру «Черноморца» и ФК «Днепр-1». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явным фаворитом игры букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.7. В случае победы «Черноморца» зайдет коэффициент 4.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.

Также в линии букмекеры предлагают 1.85 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Черноморец» стартовал в чемпионате Украины игрой с «Десной», где без шансов проиграл (0:3). Первый тайм команда провела неплохо, но удаление сыграло злую шутку и уже во второй половине футболисты не смогли сопротивляться и проиграли.

«Днепр-1» красиво начал свой путь в национальном чемпионате, расписав голевую ничью с участником еврокубков «Ворсклой» (2:2). Команда хорошо готова к сезону, провела несколько успешных трансферов и ставит перед собой самые амбициозные цели, а для их достижения необходимо побеждать и брать три очка.

Информация для ставок

• «Черноморец» три раза проиграл и три раза выиграл в последних шести матчах

• «Днепр-1» пять из шести последних встреч завершил результатом ТМ 2.5

• Пять из шести последних поединков «Черноморца» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

В этом поединке нас ждет тотальное преимущество «Днепра-1», поэтому предлагаем сделать ставку на ИТБ 1.5 «Днепр-1» по коэффициенту 1.8в букмекерской конторе Мелбет.

Недавно букмекеры предлагали интересный коэффициент на матч «Генгам» — «Валансьен».