«Чикаго Файр» — «Монреаль». Прогноз на матч МЛС (13.07.2023)

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вчера, 20:53

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Чикаго Файр» составляет 1.73. Поставить на «Монреаль» можно за 4.7, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.78.

Форма команд

«Чикаго Файр» показывает средние результаты и за все предыдущие туры набрал 26 баллов. Это позволяет команде занимать 11 место, однако она имеет еще четырех конкурентов, включая «Монреаль» с такими же показателями. Таким образом в случае победы хозяева гарантированно смогу повыситься в турнирной таблице. В прошлом туре «Чикаго Файр» минимально одолел на своем поле «Нэшвилл» (1:0), а ранее уступил на выезде «Орландо Сити» (1:3).

«Монреаль» входит в группу команд с набранными 26 баллами и рассчитывает в конечном итоге оказаться выше их, попадя в зону плей-офф. В предстоящей игре с прямым конкурентом, коллектив выступает на выезде и вполне довольствовался бы даже ничьей, но поражение значительно усугубит его положение. Два последних матча в чемпионате США завершились для «Монреаля» минимальными поражениями от «Атланты» (0:1) и «Нью-Йорк Сити» (0:1).

Информация для ставок

Пять последних матчей «Монреаля» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Чикаго Файр» выиграл лишь пять домашних матчей из десяти последних в МЛС

«Монреаль» выиграл четыре пяти последних встреч с «Чикаго Файр» при одном ничейном результате

Прогноз

Матч между клубами будет интересным и напряженным, а поэтому зрителям вряд ли стоит ожидать большое количество мячей. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.