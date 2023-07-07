«Чикаго Файр» — «Нэшвилл». Прогноз на матч МЛС (09.07.2023)

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вчера, 13:58

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры минимальным фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Чикаго Файр» составляет 2.35. Поставить на «Нэшвилл» можно за 3, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.93. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.87. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Чикаго Файр» не радует болельщиков хорошими результатами и закономерно находится внизу турнирной таблицы своей конкуренции. В активе команды лишь 23 балла, которые позволяют занимать 13 место, но отставание от зоны плей-офф, как ни странно, составляет всего три пункта. В двух последних поединках «Чикаго Файр» проиграл на выезде «Орландо Сити» (1:3), а ранее команда одолела на выезде «Спортинг Канзас-Сити» (1:0).

«Нэшвилл» хорошо проводит нынешний сезон, а результатом старания клуба является второе место в восточной конференции. Команда набрала 38 баллов и отстает от лидера на шесть пунктов, при этом сыграв на одну игру больше. На данный момент коллективу более важно сохранить свою позицию, для чего ему очень нужна победа над командой из нижней части таблицы. Два последних мачта «Нэшвилла» завершились победой над «Ди Си Юнайтед» (2:0) и поражением на выезде от «Коламбус Крю» (0:2).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Нэшвилла» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Чикаго Файр» выиграл лишь три матча из десяти последних в МЛС

«Нэшвилл» выиграл два из пяти последних встреч с «Чикаго Файр» при одном поражении

Прогноз

Матч между клубами будет интересным и напряженным, а поэтому зрителям вряд ли стоит ожидать большое количество мячей. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок.