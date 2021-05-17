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«Читтаделла» — «Монца». Прогноз на матч плей-офф Серии B (17.05.2021)

сегодня, 01:03

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам полуфинал стадии плей-офф второго по силе чемпионата Италии. «Читтаделла» ждет в гости «Монцу». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.053.132.63
Лига Ставок 2.90 3.10 2.55

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворита в этом матче нет. Коэффициенты на победу каждой из команд составляют 2.8. Сделать ставку на ничейный результат можно по коэффициенту 3.00.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно за 1.67. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. Коэффициент на данный исход составляет 1.83.

Форма команд

«Монца» только начинает плей-офф со стадии полуфинала. Команда заняла третье место по итогам сезона, и первый матч сыграет на своем поле. Всех болельщиков итальянского футбола ждет сложный и интересный матч, где оба коллектива не будут рисковать. Последние два матча «Монцы» завершились поражениями от «Брешии» (0:2) и победой над «Козенцей» (3:0).

«Читтаделла» пробилась в полуфинал, минимально обыграв «Брешию» (1:0). Коллектив может сотворить настоящую сенсацию, отобравшись в Серию А, но для этого необходимо пройти еще две стадии. Команда проиграла всего один раз из нескольких последних поединков, что придает оптимизма болельщикам клуба. Перед победным матчем с «Брешией» команда сыграла вничью с «Венецией» (1:1).

Информация для ставок

  • «Монца» и «Читтаделла» проиграли по одному матчу из последних пяти
  • «Читтаделла» не проигрывает на своем поле уже восемь матчей подряд
  • «Монца» выиграла три из четырех последних матчей с «Читтаделлой»
  • Четыре из пяти последних матчей между командами на поле «Читтаделлы» закончились тоталом меньше 2,5 мячей

Прогноз

Исходя из статистики, «Монца» хорошо играет с «Читтаделлой», особенно в выездных матчах. Предполагаем, что гости и в этот раз окажутся сильнее своих соперников. Сделать ставку на победу «Монцы» можно сделать по коэффициенту 2.8 в букмекерской конторе Мелбет.

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Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.31 1.66 1.68 2.27
Лига Ставок 2.27 1.59 1.67 2.12
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