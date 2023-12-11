«Црвена Звезда» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (13.12.2023)

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вчера, 20:46

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение гостям. На победу «Манчестер Сити» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.35. Ничейный результат котируется по 5.4, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 7.7.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 по коэффициенту 1.85. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 3 по 1.95. Ставка на «обе забьют» составляет 1.85.

Форма команд

«Црвена Звезда» не смогла составить конкуренцию остальным командам в этой непростой группе и даже не имеет шансов подняться на третье место. В активе клуба всего один балл и последний тур они постараются достойно сыграть против лучшей команды Европы на глазах у собственных болельщиков. В прошлом туре чемпионата Сербии «Црвене Звезда» обыграла на своем поле «Младость» (3:1), а ранее разгромила «Раднички Ниш» (5:0).

«Манчестер Сити» в последнее время имеет неприятные проблемы в АПЛ , но в Лиге Чемпионов у команды максимальный результат за пять туров. «Горожане» давно обеспечили себе первое место в плей-офф, поэтому Пеп Гвардиола наверняка побережет своих лидеров и даст больше времени резервным игрокам. В прошлом туре АПЛ «Манчестер Сити» с большим трудом обыграл на выезде «Лутон Таун» (2:1), а ранее уступил на выезде «Астон Вилле» (0:1).

Информация для ставок

«Црвена Звезда» выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Манчестер Сити» выиграл только два из шести последних матчах во всех турнирах

Четыре из пяти последних выездных матчей «горожан» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Манчестер Сити» вряд ли будет слишком дисциплинированно выглядеть в обороне, поэтому вполне можно рассчитывать на гол сербов. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.