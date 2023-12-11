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«Црвена Звезда» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (13.12.2023)

вчера, 20:46
Манчестер Сити

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение гостям. На победу «Манчестер Сити» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.35. Ничейный результат котируется по 5.4, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 7.7.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 по коэффициенту 1.85. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 3 по 1.95. Ставка на «обе забьют» составляет 1.85.

Форма команд

«Црвена Звезда» не смогла составить конкуренцию остальным командам в этой непростой группе и даже не имеет шансов подняться на третье место. В активе клуба всего один балл и последний тур они постараются достойно сыграть против лучшей команды Европы на глазах у собственных болельщиков. В прошлом туре чемпионата Сербии «Црвене Звезда» обыграла на своем поле «Младость» (3:1), а ранее разгромила «Раднички Ниш» (5:0).

«Манчестер Сити» в последнее время имеет неприятные проблемы в АПЛ, но в Лиге Чемпионов у команды максимальный результат за пять туров. «Горожане» давно обеспечили себе первое место в плей-офф, поэтому Пеп Гвардиола наверняка побережет своих лидеров и даст больше времени резервным игрокам. В прошлом туре АПЛ «Манчестер Сити» с большим трудом обыграл на выезде «Лутон Таун» (2:1), а ранее уступил на выезде «Астон Вилле» (0:1).

Информация для ставок

  • «Црвена Звезда» выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Манчестер Сити» выиграл только два из шести последних матчах во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних выездных матчей «горожан» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Манчестер Сити» вряд ли будет слишком дисциплинированно выглядеть в обороне, поэтому вполне можно рассчитывать на гол сербов. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.

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