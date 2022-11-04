ЦСКА — «Пари НН». Прогноз на матч чемпионата России (05.11.2022)

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вчера, 22:57

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют ЦСКА , ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.3. Сделать выбор в пользу гостей можно по 10.5, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 5.4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.2. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.1.

Форма команд

ЦСКА в последнее время допускает много ничейных результатов и несколько выпал из гонки за чемпионство. Команда идет на третьем месте, набрав 29 баллов и отстает от лидера на 10 пунктов, что уже достаточно много. В прошлом матче чемпионата «армейцы» минимально обыграли «Локомотив» (1:0), а ранее разошлись миром с «Оренбургом» (2:2).

«Пари НН» не радует болельщиков своими результатами и в пяти последних турах клуб смог набрать лишь одно очко. Команда очень близко располагается к зоне вылета, а именно на 12 месте с 13 пунктами и лишь на одно очко опережает ближайшего конкурента. Два последних матча в чемпионате «Пари НН» проиграл «Крыльям Советов» (1:2) и «Краснодару» (0:2).

Информация для ставок

«Пари НН» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

ЦСКА не выигрывает на своем поле уже три матча подряд

не выигрывает на своем поле уже три матча подряд Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

ЦСКА выиграл у «Пари НН» четыре из пяти последних поединков (включая товарищеские встречи)

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