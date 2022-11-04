ЦСКА — «Пари НН». Прогноз на матч чемпионата России (05.11.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче букмекеры называют ЦСКА, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.3. Сделать выбор в пользу гостей можно по 10.5, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 5.4.
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сегодня, 19:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.2. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.1.
Форма команд
ЦСКА в последнее время допускает много ничейных результатов и несколько выпал из гонки за чемпионство. Команда идет на третьем месте, набрав 29 баллов и отстает от лидера на 10 пунктов, что уже достаточно много. В прошлом матче чемпионата «армейцы» минимально обыграли «Локомотив» (1:0), а ранее разошлись миром с «Оренбургом» (2:2).
«Пари НН» не радует болельщиков своими результатами и в пяти последних турах клуб смог набрать лишь одно очко. Команда очень близко располагается к зоне вылета, а именно на 12 месте с 13 пунктами и лишь на одно очко опережает ближайшего конкурента. Два последних матча в чемпионате «Пари НН» проиграл «Крыльям Советов» (1:2) и «Краснодару» (0:2).
Информация для ставок
- «Пари НН» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах
- ЦСКА не выигрывает на своем поле уже три матча подряд
- Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- ЦСКА выиграл у «Пари НН» четыре из пяти последних поединков (включая товарищеские встречи)
Прогноз
ЦСКА обязан выигрывать у аутсайдера, если хочет сохранить шансы побороться за чемпионство во второй половине чемпионате. Предлагаем выбрать уверенную победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.