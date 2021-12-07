ЦСКА София — «Рома». Прогноз на матч Лиги конференций (09.12.2021)

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сегодня, 00:25

Последний тур Лиги конференций порадует нас интересным сражением в Болгарии — «Рома» отправляется на встречу с ЦСКА . Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

«Рома» в этом матче играет в гостях и является абсолютным фаворитом встречи, по мнению букмекеров. Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.55 на победу гостей с форой (-1), остановиться на ничейном результате можно по коэффициенту 5, а взять неожиданную победу хозяев можно по коэффициенту 7.7.

Также в линии букмекеры дают коэффициент 1.63 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.25. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.93.

Форма команд

ЦСКА после пяти туров Лиги конференций покидает турнир без шансов продолжить выступление в плей-офф. Данная игра лишь возможность громко хлопнуть дверью, обыграв итальянский клуб. В минувших двух матчах болгарский коллектив не смог ничего противопоставить «Заре» и «Буде-Глимт», дважды проиграв с одинаковым счетом (0:2).

«Рома» проиграла два последних матча в национальном чемпионате, но в Лиге конференций чувствует себя неплохо. В последнем туре дома без проблем разгромила «Зарю» (4:0), а чуть ранее расписала красивую ничью с «Буде-Глимт» (2:2). Данные результаты позволили римлянам оформить досрочную путевку в раунд плей-офф.

Информация для ставок

ЦСКА выиграл всего в одном из четырех последних поединков

выиграл всего в одном из четырех последних поединков «Рома» проиграла четыре раза в шести последних выездных встречах

«Рома» забила на выезде два гола в трех из четырех последних игр

Прогноз

«Рома» желает побороться за первое место в группе, а поэтому нужна только победа. Верим, что коллектив без проблем оформит необходимый для себя результат. Поставить на победу «Ромы» с форой (-1.5) можно в БК Мелбет по коэффициенту 2.