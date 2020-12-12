ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

ЦСКА – «Урал». Прогноз на матч российской Премьер-Лиги (13.12.2020)

вчера, 13:58

ЦСКА и «Урал» закрывают 18-й тур чемпионата России по футболу. Увидим ли мы интригу в их противостоянии или хозяева одержат уверенную победу?

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.325.2710.27
BetCity 1.33 5.10 11.50
Fonbet 1.35 5.00 9.00
Мелбет 1.39 5.20 9.40
Лига ставок 1.38 5.00 9.00

Ставки букмекеров

В БК Мелбет представлены свои котировки на этот поединок. Победу «армейцев» можно сыграть с котировкой 1,37, ничья представлена коэффициентом 5,20, а триумф гостей котируется на отметке 9,70.

Тотал в этом противостояния выставлен на значении 2,5 мяча. Больше можно заиграть за 1,83, а меньше представлен котировкой 2,08.

Форма команд

ЦСКА не может похвастаться особыми успехами в рамках этого сезона. Команда не знает вкуса побед уже на протяжении шести поединков. В Лиге Европы случился провал. В заключительном туре группового раунда клуб потерпел поражение от загребского «Динамо» (1:3), финишировав на последнем месте в квартете.

В чемпионате России ЦСКА не удалось победить в последней встрече, ничья с «Химками» (2:2). Как результат, команда опустилась на третью позицию.

«Урал» в прошлом туре разгромно уступил «Зениту» (1:5). На этом прервалась серия из шести матчей без поражений. На текущий момент команда находится на 12-й позиции в РПЛ. Крайне важно не «поплыть» после разгрома в Санкт-Петербурге, иначе снова можно опуститься в зону плей-офф.

Информация для ставок

  • ЦСКА выиграл в трех из 10 последних домашних поединках
  • «Урал» выиграл в трех из 10 последних выездных встречах
  • В последних матчах между командами зафиксировано пять побед на ЦСКА и одна ничья

Прогноз

По нашему мнению, ЦСКА способен добыть победу над «Уралом». Всё-таки класс команды заметно выше. Гости демонстрируют неплохое качество игры в последних поединках, но откровенно не хватает стабильности. «Армейцам» нужно сделать всё, чтобы продолжить погоню за лидерами РПЛ. Предлагаем сыграть победу ЦСКА с учетом форы -1 за коэффициент 1,59 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.325.2710.27
BetCity 1.33 5.10 11.50
Fonbet 1.35 5.00 9.00
Мелбет 1.39 5.20 9.40
Лига ставок 1.38 5.00 9.00
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
«Лацио» — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:02
ЦСКА должен победить
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100