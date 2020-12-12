ЦСКА – «Урал». Прогноз на матч российской Премьер-Лиги (13.12.2020)

1607770706

вчера, 13:58

ЦСКА и «Урал» закрывают 18-й тур чемпионата России по футболу. Увидим ли мы интригу в их противостоянии или хозяева одержат уверенную победу?

Ставки букмекеров

В БК Мелбет представлены свои котировки на этот поединок. Победу «армейцев» можно сыграть с котировкой 1,37, ничья представлена коэффициентом 5,20, а триумф гостей котируется на отметке 9,70.

Тотал в этом противостояния выставлен на значении 2,5 мяча. Больше можно заиграть за 1,83, а меньше представлен котировкой 2,08.

Форма команд

ЦСКА не может похвастаться особыми успехами в рамках этого сезона. Команда не знает вкуса побед уже на протяжении шести поединков. В Лиге Европы случился провал. В заключительном туре группового раунда клуб потерпел поражение от загребского «Динамо» (1:3), финишировав на последнем месте в квартете.

В чемпионате России ЦСКА не удалось победить в последней встрече, ничья с «Химками» (2:2). Как результат, команда опустилась на третью позицию.

«Урал» в прошлом туре разгромно уступил «Зениту» (1:5). На этом прервалась серия из шести матчей без поражений. На текущий момент команда находится на 12-й позиции в РПЛ . Крайне важно не «поплыть» после разгрома в Санкт-Петербурге, иначе снова можно опуститься в зону плей-офф.

Информация для ставок

ЦСКА выиграл в трех из 10 последних домашних поединках

выиграл в трех из 10 последних домашних поединках «Урал» выиграл в трех из 10 последних выездных встречах

В последних матчах между командами зафиксировано пять побед на ЦСКА и одна ничья

Прогноз