«Даллас» — «Ди Си Юнайтед». Прогноз на матч МЛС (05.07.2023)

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вчера, 19:04

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Ди Си Юнайтед» могут поставить за 3.2. Коэффициент на ничью составляет 3.45.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.98, в то время как низовой исход оценивается по 1.82. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Даллас» выступает достаточно стабильно в нынешнем сезоне и перед стартом очередного тура занимает пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 29 очков и отстает от лидера всего на шесть пунктов, поэтому решительно настроена на победу в предстоящей встрече. В прошлом туре МЛС «Даллас» переиграл на своем поле «Лос-Анджелес» (2:0), а ранее на выезде крупно уступила «Остину» (0:3).

«Ди Си Юнайтед» выступает в другой конференции (восточной) и дела у коллектива идут гораздо сложнее. Сейчас команда располагается на последнем девятом месте, входящем в зону плей-офф с 26 баллами, но опережает «Шарлотт» всего на два пункта, поэтому не имеет права расслабляться. В прошлой игре «Ди Си Юнайтед» без больших шансов проиграл на выезде «Нэшвиллу» (0:2), а ранее одолел лидера своей конференции «Цинцинати» (3:0).

Информация для ставок

«Ди Си Юнайтед» проиграл пять из семи выездных матчей за последнее время

«Даллас» выиграл лишь три поединка из десяти последних в МЛС

Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды нуждаются в очках и решают разные задачи в чемпионате. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок. Предполагаем, что зрители увидят забитые мячи в исполнении обоих коллективов.