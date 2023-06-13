Дания – Северная Ирландия. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (16.06.2023)

1686649540

вчера, 12:45

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают максимальное предпочтение хозяевам поля. На победу сборной Дании линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.28. Ничейный результат котируется по 5.3, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 12.5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.85 Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.95. Ставка на «обе забьют» составляет 2.45.

Форма команд

Сборная Дании не лучшим образом стартовала в этом отборе и после двух турах имеет в активе лишь три балла, хотя все ждали от нее максимальных шести. Тем не менее, коллектив продолжает борьбу, и победа в этой встрече может вновь вернуть хозяевам уверенность, которая поможет успешно завершить этот цикл поединков. Два последних матча сборной Дании завершились поражением на выезде от Казахстана (2:3) и победой над Финляндией (3:1).

Северная Ирландия также набрала три балла в двух стартовых турах и находится в примерной ситуации как у Дании, однако в эту сборную не так верят болельщики и эксперты. Коллектив может создать проблемы практически любому сопернику в отдельном матче, но на дистанции как правило ему не хватает сил. В прошлом туре Северная Ирландия на своем стадионе уступила Финляндии (0:1), а ранее одержала победу над командой Сан-Марино (2:0).

Информация для ставок

Четыре из шести последних матчей Северной Ирландии завершились исходом «обе забьют»

Дания выиграла лишь одну игру из пяти последних во всех турнирах

Пять из шести последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Дания не может обыграть Северную Ирландию на протяжении последних четырех поединков

Прогноз

Дания является абсолютным фаворитом этого матча и скорее всего, одержит победу, несмотря на не лучшую статистику личных встреч. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.