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Дания – Северная Ирландия. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (16.06.2023)

вчера, 12:45
Дания

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают максимальное предпочтение хозяевам поля. На победу сборной Дании линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.28. Ничейный результат котируется по 5.3, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 12.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.285.5412.99

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.85 Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.95. Ставка на «обе забьют» составляет 2.45.

Форма команд

Сборная Дании не лучшим образом стартовала в этом отборе и после двух турах имеет в активе лишь три балла, хотя все ждали от нее максимальных шести. Тем не менее, коллектив продолжает борьбу, и победа в этой встрече может вновь вернуть хозяевам уверенность, которая поможет успешно завершить этот цикл поединков. Два последних матча сборной Дании завершились поражением на выезде от Казахстана (2:3) и победой над Финляндией (3:1).

Северная Ирландия также набрала три балла в двух стартовых турах и находится в примерной ситуации как у Дании, однако в эту сборную не так верят болельщики и эксперты. Коллектив может создать проблемы практически любому сопернику в отдельном матче, но на дистанции как правило ему не хватает сил. В прошлом туре Северная Ирландия на своем стадионе уступила Финляндии (0:1), а ранее одержала победу над командой Сан-Марино (2:0).

Информация для ставок

  • Четыре из шести последних матчей Северной Ирландии завершились исходом «обе забьют»
  • Дания выиграла лишь одну игру из пяти последних во всех турнирах
  • Пять из шести последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Дания не может обыграть Северную Ирландию на протяжении последних четырех поединков

Прогноз

Дания является абсолютным фаворитом этого матча и скорее всего, одержит победу, несмотря на не лучшую статистику личных встреч. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.86 1.45 1.96 1.91 1.53 2.61
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:37
Думаю, после сенсационного поражения в Казахстане датчане обязаны реабилитироваться перед своими фанатами уверенной и по игре, и по счёту домашней победой над Северной Ирландией. Рискну взять здесь фору (-1,5) хозяев, так как верю в их викторию с разницей минимум в два мяча. Как ни крути, а данные сборные всё же заметно различаются по уровню. Да, гости вполне могут запереться всей командой на своей половине поля. Но не думаю, что это им сильно поможет. Датчане объективно сильнее, в их составе более качественные футболисты. У хозяев не должно возникнуть никаких проблем в этом поединке.
Гость
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