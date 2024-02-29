«Дармштадт» — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги. (02.03.2024)

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сегодня, 19:47

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Аугсбург». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.45. Победа «Дармштадт» оценивается по 2.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

«Дармштадт» является последней командой Бундеслиги и набрал всего 13 очков за 23 предыдущих тура. Команда на 12 баллов отстает от спасительного 15 места и шансов отыграться до конца сезона очень мало. В поединке с более успешным «Аугсбургом» хозяевам нужна только победа, ведь поединков осталось не так много, как кажется. В прошлой встрече «Дармштадт» сыграл вничью с «Вердером» (1:1), а ранее уступил на своем поле «Штутгарту» (1:2).

«Аугсбург» прервал серию неудачных матчей победой над «Фрайбургом» в прошлом туре и вряд ли может претендовать на еврокубки. С другой стороны, команда на девять пунктов опережает зону вылета и ей еще необходимо набирать баллы, чтобы досрочно обеспечить себе безопасное место. В поединке с аутсайдером у гостей будет хорошая возможность набрать очки. Еще в одном недавнем матчей «Аугсбург» уступил на выезде «Майнцу» (0:1).

Информация для ставок

«Дармштадт» не может выиграть уже 17 матчей подряд

Пять из семи последних выездных матчей «Аугсбурга» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах

Прогноз

Исходя из статистики между командами, предполагаем, что команды не будут играть на больших скоростях и много забитых мячей зрители не увидят. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.