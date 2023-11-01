«Дармштадт» — «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги (03.11.2023)

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вчера, 21:33

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Дармштадта» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.35. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.75, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 2.9.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.65. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 за 2.25. Ставка на «обе забьют» составляет 1.55.

Форма команд

«Дармштадт» потерпел сокрушительное поражение от «Баварии» в прошлом туре Бундеслиги (0:8), пропустив все мячи во втором тайме. Тем не менее, коллективу все еще удается избегать зоны вылета и занимать 14 место с семью набранными пунктами. В матче с конкурентом за выживание хозяева обязаны добиваться победы на своем поле. Еще одним из последних матчей стало домашнее поражение «РБ Лейпциг» (1:3).

«Бохум» очень давно не выигрывает и это очень беспокоит руководство и болельщиков. Коллектив располагается в зоне вылета, на 16 месте с пятью баллами и отстает на два пункта от нынешнего соперника. Любые набранные очки для гостей сейчас на вес золота, а победа и вовсе станет праздником. В прошлом туре «Бохум» поделил очки с «Майнцом» (2:2), а ранее уступил на выезде «Фрайбургу» (1:2).

Информация для ставок

«Дармштадт» выиграл только три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Бохум» не может победить на выезде уже 10 матчей подряд

«Дармштадт» выиграл у «Бохума» два матча из пяти последних на своем поле

Три последних матча из пяти между клубами завершились вничью

Прогноз

Обе команды играют очень нестабильно, но хозяева за счет фактора своего стадиона имеют больше шансов на победу. Предлагаем сделать ставку на победу «Дармштадта» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35.