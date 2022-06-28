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«Депортес Толима» — «Фламенго». Прогноз на матч Кубка Либертадорес (30.06.2022)

28 июня 2022, 10:40
Депортес Толима

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.13. В случае победы «Депортес Толима», зайдет коэффициент 3.55. Ничью можно выбрать за 3.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 3.26 3.17 2.29
1XBET 3.26 3.17 2.29
BetBoom 3.20 3.10 2.36

Также в линии букмекеры предлагают 1.83 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.04. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Депортес Толима» уверенно выиграла свою группу в чемпионате Колумбии и на днях проиграла финал плей-офф «Атлетико Насьональ» по сумме двух матчей (1:3, 2:1). Команда может сосредоточиться на кубке Либертадорес, где не является фаворитом в паре с «Фламенго», однако будет иметь неплохие шансы добыть преимущество на своем стадионе. Матч обещает быть интересным и держать в напряжении болельщиков до последней минуты.

«Фламенго» на данный момент держится в середине турнирной таблицы бразильской Серии А и в пяти последних турах набрал лишь шесть очков. Это позволяет клубу расположиться на девятом месте с 18 очками, а впереди коллектив ждет очень много работы, ведь необходимо исправлять ситуацию. В выездном матче с «Депортес Толима», футболисты приложат максимум усилий, чтобы добыть комфортный счет и увереннее себя чувствовать на своем поле. В двух последних матчах «Фламенго» крупно обыграл «Америка МГ» (3:0) в чемпионате, а в кубке уступил «Атлетико Минейро» (1:2).

Информация для ставок

  • «Депортес Толима» проиграл всего два матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Фламенго» проиграл в последних четырех выездных поединках
  • «Депортес Толима» не знает поражений уже девять домашний матчей подряд
  • Пять из семи последних матчей «Депортес Толима» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Фламенго» выглядит сейчас не самым лучшим образом, и мы предполагаем, что у команды могут возникнуть проблемы в первом поединке. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на победу «Депортес Толима» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.55.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
shlomo
shlomo
28 июня в 13:47
Возможна результативная ничья
Гость
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