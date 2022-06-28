«Депортес Толима» — «Фламенго». Прогноз на матч Кубка Либертадорес (30.06.2022)

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28 июня 2022, 10:40

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.13. В случае победы «Депортес Толима», зайдет коэффициент 3.55. Ничью можно выбрать за 3.3.

Также в линии букмекеры предлагают 1.83 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.04. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Депортес Толима» уверенно выиграла свою группу в чемпионате Колумбии и на днях проиграла финал плей-офф «Атлетико Насьональ» по сумме двух матчей (1:3, 2:1). Команда может сосредоточиться на кубке Либертадорес, где не является фаворитом в паре с «Фламенго», однако будет иметь неплохие шансы добыть преимущество на своем стадионе. Матч обещает быть интересным и держать в напряжении болельщиков до последней минуты.

«Фламенго» на данный момент держится в середине турнирной таблицы бразильской Серии А и в пяти последних турах набрал лишь шесть очков. Это позволяет клубу расположиться на девятом месте с 18 очками, а впереди коллектив ждет очень много работы, ведь необходимо исправлять ситуацию. В выездном матче с «Депортес Толима», футболисты приложат максимум усилий, чтобы добыть комфортный счет и увереннее себя чувствовать на своем поле. В двух последних матчах «Фламенго» крупно обыграл «Америка МГ» (3:0) в чемпионате, а в кубке уступил «Атлетико Минейро» (1:2).

Информация для ставок

«Депортес Толима» проиграл всего два матча из десяти последних во всех турнирах

«Фламенго» проиграл в последних четырех выездных поединках

«Депортес Толима» не знает поражений уже девять домашний матчей подряд

Пять из семи последних матчей «Депортес Толима» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Фламенго» выглядит сейчас не самым лучшим образом, и мы предполагаем, что у команды могут возникнуть проблемы в первом поединке. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на победу «Депортес Толима» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.55.