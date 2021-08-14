«Десна» — «Днепр-1». Прогноз на матч УПЛ (14.08.2021)

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вчера, 11:02

В четвертом туре чемпионата Украины «Днепр-1» отправится в Чернигов, где пройдет игра с местной «Десной».

Ставки букмекеров

В этой игре команды настолько равны, что букмекеры не смогли определиться с явным фаворитом встречи. Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить на победу хозяев по коэффициенту 2.8. В случае победы гостей зайдет коэффициент 2.65. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.15.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.86 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Десна» уверенно и результативно начала сезон. Черниговский клуб выиграл три матча из трех, при этом пропустив всего один гол. Среди соперников «Десны» были не самые сильные украинские клубы, но победы над «Черноморцем» (3:0), «Мариуполем» (2:1) и «Ингульцем» (2:0) показали хорошую готовность команды к сезону.

«Днепр-1», игроком которого интересуются европейские клубы, также неплохо провел стартовые туры, набрав семь очков в трех встречах. В самом начале чемпионата команда расписала ничью с полтавской «Ворсклой» (2:2), но далее последовали победы над «Черноморцем» (3:0) и над «Мариуполем» (2:1).

Информация для ставок

• Победная серия «Десны» насчитывает четыре поединка

• «Днепр-1» не проигрывает три матча кряду, в которых забивает не менее двух голов

• В семи последних играх с участием «Десны» было забито минимум два мяча

• Последняя очная встреча завершилась победой «Днепра-1» (2:0)

Прогноз

Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 3.15.