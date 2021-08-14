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«Десна» — «Днепр-1». Прогноз на матч УПЛ (14.08.2021)

вчера, 11:02

В четвертом туре чемпионата Украины «Днепр-1» отправится в Чернигов, где пройдет игра с местной «Десной».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.003.132.53
Мелбет 3.40 3.32 2.18
1XBET 3.40 3.34 2.19

Ставки букмекеров

В этой игре команды настолько равны, что букмекеры не смогли определиться с явным фаворитом встречи. Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить на победу хозяев по коэффициенту 2.8. В случае победы гостей зайдет коэффициент 2.65. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.15.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.86 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Десна» уверенно и результативно начала сезон. Черниговский клуб выиграл три матча из трех, при этом пропустив всего один гол. Среди соперников «Десны» были не самые сильные украинские клубы, но победы над «Черноморцем» (3:0), «Мариуполем» (2:1) и «Ингульцем» (2:0) показали хорошую готовность команды к сезону.

«Днепр-1», игроком которого интересуются европейские клубы, также неплохо провел стартовые туры, набрав семь очков в трех встречах. В самом начале чемпионата команда расписала ничью с полтавской «Ворсклой» (2:2), но далее последовали победы над «Черноморцем» (3:0) и над «Мариуполем» (2:1).

Информация для ставок

• Победная серия «Десны» насчитывает четыре поединка
• «Днепр-1» не проигрывает три матча кряду, в которых забивает не менее двух голов
• В семи последних играх с участием «Десны» было забито минимум два мяча
• Последняя очная встреча завершилась победой «Днепра-1» (2:0)

Прогноз

Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 3.15.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.90 1.41 1.94 1.88 1.54 2.49
Мелбет 1.95 1.85
1XBET 1.09 7.73
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shlomo
shlomo
вчера в 16:31
Днепр не проиграет
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