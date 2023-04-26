«Динамо» Москва — «Факел». Прогноз на матч чемпионата России (28.04.2023)

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вчера, 09:58

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Динамо» Москва, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5. Сделать выбор в пользу гостей можно по 6.2, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.15. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Динамо» Москва проводит неплохой сезон, но отсутствие стабильности не дает команде бороться за топ-3 РПЛ . Перед стартом очередного тура коллектив располагается на шестом месте с 39 баллами и уступает «Ахмату» всего лишь одно очков, а потому есть шанс подняться на ступеньку выше. Для этого необходимо обыгрывать на своем поле одного из аутсайдеров чемпионата. Два последних матча «Динамо» завершились поражением от «Зенита» (1:3) и домашней победой над «Пари НН» (3:1).

«Факел» пытается набирать очки, но все еще не решил свои проблемы с сохранением места в РПЛ . С большой вероятностью клуб будет играть стыковые матчи за право остаться, ведь находится на 14 месте с 18 баллами. Тем не менее, впереди еще много туров и коллектив может как вовсе вылететь в ФНЛ , так и остаться в РПЛ напрямую. В прошлом туре клуб из Воронежа проиграл на своем поле «Оренбургу» (1:3), а ранее поделил очки с «Ахматом» (1:1).

Информация для ставок

«Динамо» М выиграло три матча из десяти последних в основное время

«Факел» забивал в восьми из десяти последних поединках

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей

Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Динамо» Москва является большим фаворитом и на своем стадионе вероятно сможет сломить сопротивление сопернику. Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5.