«Динамо» Дрезден — «Хайденхайм». Прогноз на матч второй Бундеслиги (18.02.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Хайденхайм». Команда играет на выезде, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.44. Победа «Динамо» Дрезден оценивается по 3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.2.
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завтра, 20:30
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.97. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.84. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.
Форма команд
«Хайденхайм» проиграл в прошлом туре, что не позволило команде подняться выше и обосноваться в группе лидеров. Тем не менее, коллектив занимает седьмое место с 37 очками и отстает от «Санкт-Паули», идущего на первом месте всего на четыре пункта. Чтобы не отставать от вершины турнирной таблицы, коллективу необходимо побеждать команду, которая только в этом сезоне вернулась во вторую Бундеслигу и набирать максимум очков. В двух прошлых матчах «Хайденхайм» проиграл «Гамбургу» (0:2) и оказался сильнее «Ганновера» (3:1).
«Динамо» Дрезден давно не радовало своих болельщиков победами и понемногу опускается все ближе к зоне вылета. Перед стартом очередного тура команда идет на 12 позиции с набранными 25 баллами, что всего на два очка больше, чем у команды из зоны вылета. Тренерскому штабу необходимо поработать над реализацией, ведь команда забила всего 22 мяча. В последней игре «Динамо» Дрезден сыграло вничью с «Падерборном» (0:0), а туром ранее крупно проиграло «Ганзе» (1:4).
Информация для ставок
- «Динамо» Дрезден не выигрывает уже шесть матчей подряд
- «Хайдензайм» одержал только четыре победы на выезде из последних десяти
- «Динамо» Дрезден проиграло всего три игры из десяти «Хайденхайму» за последнее время
Прогноз
«Хайденхайм» находится в неплохой физической форме и поражение в прошлом туре не должно повлиять на настрой команды бороться за выход в Бундеслиге. Предлагаем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.44.