«Динамо» Дрезден — «Хайденхайм». Прогноз на матч второй Бундеслиги (18.02.2022)

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вчера, 13:55

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Хайденхайм». Команда играет на выезде, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.44. Победа «Динамо» Дрезден оценивается по 3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.2.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.97. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.84. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.

Форма команд

«Хайденхайм» проиграл в прошлом туре, что не позволило команде подняться выше и обосноваться в группе лидеров. Тем не менее, коллектив занимает седьмое место с 37 очками и отстает от «Санкт-Паули», идущего на первом месте всего на четыре пункта. Чтобы не отставать от вершины турнирной таблицы, коллективу необходимо побеждать команду, которая только в этом сезоне вернулась во вторую Бундеслигу и набирать максимум очков. В двух прошлых матчах «Хайденхайм» проиграл «Гамбургу» (0:2) и оказался сильнее «Ганновера» (3:1).

«Динамо» Дрезден давно не радовало своих болельщиков победами и понемногу опускается все ближе к зоне вылета. Перед стартом очередного тура команда идет на 12 позиции с набранными 25 баллами, что всего на два очка больше, чем у команды из зоны вылета. Тренерскому штабу необходимо поработать над реализацией, ведь команда забила всего 22 мяча. В последней игре «Динамо» Дрезден сыграло вничью с «Падерборном» (0:0), а туром ранее крупно проиграло «Ганзе» (1:4).

Информация для ставок

«Динамо» Дрезден не выигрывает уже шесть матчей подряд

«Хайдензайм» одержал только четыре победы на выезде из последних десяти

«Динамо» Дрезден проиграло всего три игры из десяти «Хайденхайму» за последнее время

Прогноз

«Хайденхайм» находится в неплохой физической форме и поражение в прошлом туре не должно повлиять на настрой команды бороться за выход в Бундеслиге. Предлагаем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.44.