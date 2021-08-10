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«Динамо» Киев — «Минай». Прогноз на матч УПЛ (11.08.2021)

10 августа 2021, 10:44

В перенесенном матче первого тура чемпионата Украины «Динамо» дома примет «Минай».

Украина. Премьер-Лига 2021/2022
Динамо
Минай
2 : 0
завершен
11 августа 2021, 19:30
среда
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.109.3624.83
Мелбет 1.06 12.00 37.00
1XBET 1.06 11.50 34.00
BetBoom 1.07 11.00 31.00

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают абсолютное предпочтение хозяевам поля. На победу «Динамо» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Мелбет можно поставить по коэффициенту 1.45. Поверить в сенсационный успех «Миная» можно по 24.0, а ничья котируется по коэффициенту 8.1.

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.5. Если вы верите, что встреча окажется не очень результативной, то коэффициент на ТМ 2.5 – 2.6. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.7.

Форма команд

«Динамо» провело очень плодотворную подготовку к сезону, отыграло большое количество товарищеских матчей и совершило несколько трансферов. Команда, главный тренер которой недавно перенес операцию, будет выступать в Лиге чемпионов, поэтому уже сейчас готовится играть в режиме двух матчей в неделю. В матче второго тура чемпионата был обыгран «Верес» (4:0), а поединок третьего тура завершился выездной победой над «Зарей» (2:1).

«Минай» — единственный из украинских клубов, который провел лишь один поединок в этом сезоне. Команда сыграла дома против «Александрии» и смогла на последних минутах вырвать победу (1:0). В игре против чемпиона страны коллективу тяжело будет рассчитывать на позитивный результат, но футболисты точно будут выкладываться на поле на все сто процентов.

Информация для ставок

• Беспроигрышная серия «Динамо» насчитывает пять поединков
• «Минай» в 2021 году еще не побеждал на выезде
• «Динамо» забивает в 11 из 12 последних матчей
• Последняя очная встреча завершилась победой «Динамо» (3:0)

Прогноз

Рекомендуем сделать ставку на победу «Динамо» с форой (-2) в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.7.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.80 1.42 2.20 1.66
Мелбет 3.00 1.36
1XBET 1.97 1.93
BetBoom 5.70 1.12 2.95 1.37 2.35 1.55
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STVA 1
STVA 1
10 августа в 10:47
Победа хозяев
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