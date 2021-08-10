«Динамо» Киев — «Минай». Прогноз на матч УПЛ (11.08.2021)

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10 августа 2021, 10:44

В перенесенном матче первого тура чемпионата Украины «Динамо» дома примет «Минай».

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают абсолютное предпочтение хозяевам поля. На победу «Динамо» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Мелбет можно поставить по коэффициенту 1.45. Поверить в сенсационный успех «Миная» можно по 24.0, а ничья котируется по коэффициенту 8.1.

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.5. Если вы верите, что встреча окажется не очень результативной, то коэффициент на ТМ 2.5 – 2.6. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.7.

Форма команд

«Динамо» провело очень плодотворную подготовку к сезону, отыграло большое количество товарищеских матчей и совершило несколько трансферов. Команда, главный тренер которой недавно перенес операцию, будет выступать в Лиге чемпионов, поэтому уже сейчас готовится играть в режиме двух матчей в неделю. В матче второго тура чемпионата был обыгран «Верес» (4:0), а поединок третьего тура завершился выездной победой над «Зарей» (2:1).

«Минай» — единственный из украинских клубов, который провел лишь один поединок в этом сезоне. Команда сыграла дома против «Александрии» и смогла на последних минутах вырвать победу (1:0). В игре против чемпиона страны коллективу тяжело будет рассчитывать на позитивный результат, но футболисты точно будут выкладываться на поле на все сто процентов.

Информация для ставок

• Беспроигрышная серия «Динамо» насчитывает пять поединков

• «Минай» в 2021 году еще не побеждал на выезде

• «Динамо» забивает в 11 из 12 последних матчей

• Последняя очная встреча завершилась победой «Динамо» (3:0)

Прогноз

Рекомендуем сделать ставку на победу «Динамо» с форой (-2) в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.7.