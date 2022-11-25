«Динамо» Москва – «Оренбург». Прогноз на матч Кубка России (27.11.2022)

1669365760

сегодня, 11:42

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Динамо» Москва. Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.82. Победа «Оренбурга» оценивается по 4.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры не до конца верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Динамо» Москва проиграло в пятом туре и значительно усложнило себе положение в группе. Теперь команда идет на третьем месте с набранными семью баллами. Тем не менее, победа с любым счетов в предстоящей игре принесет коллективу место в плей-офф, что мотивирует футболистов. Два последних матча «Динамо» завершились поражением в кубке от «Ахмата» (1:2), а в чемпионате победой над ЦСКА (2:1).

«Оренбург» набрал восемь очков, что позволяет команде занимать второе место. В зависимости от результатов команды можно предположить массу возможных итогов группы, поэтому коллективу необходимо как минимум не проиграть, чтобы претендовать на выход с первых двух мест. В прошлой игре кубка «Оренбург» обыграл на своем поле «Ростов» (4:2), а в чемпионате на своем поле разгромил «Краснодар» (5:1).

Информация для ставок

«Динамо» Москва выиграло восемь из десяти домашних поединков за последнее время

«Оренбург» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

«Динамо» выиграло две из трех последних встреч с «Оренбургом»

Три последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Матч будет особенно интересным, ведь обоим коллективам важен результат. Предполагаем, что игра закончится боевой ничьей, поставить на которую можно по коэффициенту 3.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.