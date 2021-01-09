«Дижон» — «Марсель»: прогноз на матч Лиги 1 (09.01.2021)

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09 января 2021, 11:51

В 19-м туре чемпионата Франции сыграют «Дижон» и «Марсель». Представляем прогноз и обзор лучших ставок букмекеров на матч, который состоится 9 января 2021 года.

Ставки букмекеров

Больше шансов на победу в этой игре букмекеры отводят гостям. Сделать ставку на победу «Марселя» БК Мелбет предлагает за 2.01. Вероятность успеха «Дижона» оценивается в 4.18, а ничью можно спрогнозировать с котировкой 3.60.

По мнению аналитиков БК, много голов в этой встрече не будет. Исход ТМ(2,5) отмечен котировкой 1.86, ТБ (2,5) – 2.06.

Форма команд

У «Марселя» положительная статистика очных встреч против «Дижона». «Провансальцы» побеждали соперника в пяти из семи прошлых матчей, а проигрывали последний раз аж в 2012 году.

«Дижон» особыми успехами в этом сезоне похвастаться не может. Сейчас команда занимает 18-е место в турнирной таблице, одержав в чемпионате всего две победы. В прошлом туре «Дижон» сыграл вничью в гостях с «Реймсом» (0:0), а перед этим отметился победой над «Нимом» (3:1).

«Марсель» поднялся на пятое место по итогам прошлого тура чемпионата Франции. Подопечные Андре Виллаша-Боаша победили на своем поле «Монпелье» (3:1). Перед этим «Марсель» не выигрывал в трех встречах подряд – поражения от «Ренна» и «Анже», а также ничья с «Реймсом».

Информация для ставок

• «Дижон» не забивал голы в пяти прошлых матчах на своем поле

• В шести предыдущих домашних матчах «Дижона» прошла ставка на ТМ(2,5)

• «Дижон» не побеждал в девяти предыдущих играх на домашней арене

• «Марсель» не проигрывал в семи последних поединках против «Дижона»

Прогноз

«Марсель» успешно проводит матчи против «Дижона», который сейчас находится не в лучшей форме. Хозяевам сложно даются забитые голы, а оборона частенько пропускает в матчах с фаворитами.

Берем ставку на победу гостей по коэффициенту 2.01 в букмекерской конторе Мелбет. Гости мотивированы побеждать, чтобы ворваться в топ-4 турнирной таблицы.