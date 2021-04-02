«Днепр-1» — «Львов». Прогноз на матч чемпионата Украины (02.04.2021)

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вчера, 05:36

В 20-м туре УПЛ «Львов» сыграет на выезде с «Днепром-1». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Днепр-1» явным фаворитом матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.52. Победа «Львова» оценивается в 6.2, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 4.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают коэффициент 1.71 на ТБ 2.5. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.14. Исход «обе забьют» представлен котировкой 1.76.

Форма команд

«Днепр-1» набрал хороший ход и давно не проигрывает. Команда находится на восьмом месте и показывает интересный, атакующий футбол. Однако у «Днепра» практически нет шансов на выход в еврокубки. В прошлом туре «Днепр-1» обыграл «Десну» (2:0), а немного ранее одолел на выезде и «Ворсклу» (1:0).

«Львов» борется за выживание, но в прошлом туре совершил настоящую сенсацию, победив чемпиона страны – «Шахтёр» (3:2). Благодаря этому успеху команда может вернуть веру в собственные силы и набрать достаточное количество очков, чтобы остаться в УПЛ . Перед матчем с «Шахтером» «Львов» крупно проиграл на выезде «Заре» (0:4).

Информация для ставок

«Днепр-1» не проигрывает шесть матчей подряд в чемпионате Украины

Четыре из пяти последних матчей «Львова» закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Днепр-1» выиграл четыре последних встречи против «Львова»

В четырех из пяти последних матчей между командами сыграла ставка «обе забьют»

Прогноз

«Днепр-1» находится в хорошей форме и считается фаворитом этого противостояния. Львовская команда, несмотря на последнюю громкую победу, заметно уступает в классе и вряд ли наберет очки в Днепре. Сделать ставку на победу «Днепра-1» с форой -1 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.89.