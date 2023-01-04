«Эльче» — «Сельта». Прогноз на матч чемпионата Испании (06.01.2023)

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вчера, 17:21

Ставки букмекеров

«Сельта» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.07. В то время на победу «Эльче» коэффициент составляет 3.8. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.25.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 2.25. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно всего по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Эльче» остается последней командой чемпионата Испании и главным претендентом на понижение в классе. Команда до сих пор имеет в активе четыре очка, что закономерно оставляет ее на последнем месте в турнирной таблице. Чтобы покинуть зону вылета, коллективу необходимо отыграть у соперников девять очков, что сейчас выглядит маловероятным. Два последних матча «Эльче» завершились поражениями в кубке страны от «Сеуты» (0:1) и «Атлетико» в чемпионате

«Сельта» несколько дней назад не смогла пройти дальше в кубке Испании, проиграв в дополнительное время «Эспаньолу» (1:3). Однако коллективу стоит больше беспокоиться за чемпионат, где он также находится очень близко к зоне вылета (17 место с 13 баллами) и любая осечка может привести к потери позиций. В прошлом туре Ла Лиги «Сельта» смогла сыграть вничью с «Севильей» на своем стадионе (1:1).

Информация для ставок

«Эльче» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Сельта» уступила в шести выездных поединках из десяти последних во всех турнирах

«Эльче» проиграл два из пяти последних встреч с «Сельтой»

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Эльче» не выглядит конкурентоспособным клубом на данный момент и вряд ли наберет очки в предстоящей встрече. Предлагаем сделать ставку на победу «Сельты» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.07.