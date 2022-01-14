«Эльче» — «Вильярреал». Прогноз на матч Примеры (16.01.2022)

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вчера, 16:46

16 января 2022 года «Эльче» примет «Вильярреал» в рамках 21-го тура Испанской Примеры. Поединок пройдет на стадионе имени Мануэля Мартинеса Валеро в Эльче. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Вильярреал». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.80. Ничейный исход оценивается в 3.53. Также можно поставить на победу хозяев поля по 4.85. Дополнительная ставка — обе команды забьют по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Эльче» в нынешнем сезоне Испанской Примеры набрал всего 19 пунктов и идет на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба четыре победы, семь ничьих и девять поражений. Коллектив забил 20 голов и пропустил 28 мячей. В последних встречах «Эльче» выглядит неплохо, команда обыграла «Эспаньол» со счетом 1:2, а также сыграла вничью с «Гранадой» 0:0 и уступила «Барселоне» 3:2.

«Вильярреал» идет на восьмой позиции в турнирной таблиц. В активе клуба под руководством Унаи Эмери уже 29 баллов. Команда выиграла семь поединков, восемь раз играла вничью и проиграла в пяти встречах. Всего коллектив забил в этом сезоне 33 гола и пропустил 22 мяча. В последних встречах «желтая субмарина» сыграла вничью с «Атлетико» из Мадрида со счетом 2:2, а также обыграла «Леванте» 5:0 и выиграла у «Алавеса» 5:2.

Информация для ставок

«Вильярреал» проиграл всего один матч из последних пяти

«Эльче» не проигрывает три матча подряд

У «Вильярреала» восемь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.55. «Вильярреал» в последних матчах забивает неприлично много, «Эльче» не ушел далеко от команды Унаи Эмери по этому показателю.

