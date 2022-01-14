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«Эльче» — «Вильярреал». Прогноз на матч Примеры (16.01.2022)

вчера, 16:46

16 января 2022 года «Эльче» примет «Вильярреал» в рамках 21-го тура Испанской Примеры. Поединок пройдет на стадионе имени Мануэля Мартинеса Валеро в Эльче. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.653.651.83
Фонбет 4.85 3.53 1.80
Мелбет 4.94 3.70 1.84
1XBET 4.94 3.70 1.84
BetBoom 4.98 3.78 1.76

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Вильярреал». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.80. Ничейный исход оценивается в 3.53. Также можно поставить на победу хозяев поля по 4.85. Дополнительная ставка — обе команды забьют по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Эльче» в нынешнем сезоне Испанской Примеры набрал всего 19 пунктов и идет на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба четыре победы, семь ничьих и девять поражений. Коллектив забил 20 голов и пропустил 28 мячей. В последних встречах «Эльче» выглядит неплохо, команда обыграла «Эспаньол» со счетом 1:2, а также сыграла вничью с «Гранадой» 0:0 и уступила «Барселоне» 3:2.

«Вильярреал» идет на восьмой позиции в турнирной таблиц. В активе клуба под руководством Унаи Эмери уже 29 баллов. Команда выиграла семь поединков, восемь раз играла вничью и проиграла в пяти встречах. Всего коллектив забил в этом сезоне 33 гола и пропустил 22 мяча. В последних встречах «желтая субмарина» сыграла вничью с «Атлетико» из Мадрида со счетом 2:2, а также обыграла «Леванте» 5:0 и выиграла у «Алавеса» 5:2.

Информация для ставок

«Вильярреал» проиграл всего один матч из последних пяти
«Эльче» не проигрывает три матча подряд
У «Вильярреала» восемь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.55. «Вильярреал» в последних матчах забивает неприлично много, «Эльче» не ушел далеко от команды Унаи Эмери по этому показателю.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.77 1.48 1.92 1.95 1.49 2.73
Мелбет 1.96 1.98
1XBET 1.96 1.98
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:06
Победа команды "Вильярреал" в этом матче. Удачи
4eujc55pb8ux
4eujc55pb8ux
вчера в 18:53
Футбольный клуб «Вильярреал» одержит победу.
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