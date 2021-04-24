«Эммен» — «Хераклес». Прогноз на матч Эредивизие (25.04.2021)

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вчера, 11:21

«Эммен» сыграет против «Хераклеса» в рамках очередного тура чемпионата Нидерландов. Клубы сыграют 25 апреля 2021 года.

Ставки букмекеров

Актуальная ставка на эту игру — победа «Хераклеса» по коэффициенту 2.55. Также можно поставить на ничейный исход по 3.50. Еще одна актуальная ставка — победа «Эммена» по 2.65.

Форма команд

«Эммен» в нынешнем сезоне находится на 17-й строчке в турнирной таблице, в активе у клуба 21 очко. Команда попала в сложную ситуацию и может вылететь в низший дивизион, но в последнее время клуб начал играть лучше, поэтому имеет неплохие шансы на спасение. В активе «Эммена» четыре победы, девять ничьих и 16 поражений. Клуб забил 30 голов и пропустил 58 мячей.

«Хераклес» находится на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 39 баллов. В нынешнем сезоне команда выиграла 11 поединков, шесть раз играла вничью и проиграла в 12 играх. У этой команды 35 забитых и 43 пропущенных мяча. В последних играх «Хераклес» часто набирает очки и играет очень уверенно. Это будет интересный матч, так как и «Эммен» внезапно набрал ход. Оба клуба в неплохой форме, поэтому могут противопоставить друг другу несколько хороших козырей.

Информация для ставок

● У «Хераклеса» девять забитых мячей в последних пяти играх, столько же и у «Эммена»

● «Эммен» не проигрывает семь матчей подряд

● «Хераклес» проиграл всего один матч из последних пяти

Прогноз

В этом матче можно поставить на тотал голов больше 2.5 по коэффициенту 1.85, а также на «обе команды забьют» по 1.65.