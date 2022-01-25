«Депортиво Перейра» — «Америка де Кали». Прогноз на матч Колумбийской А-лиги (28.01.2022)

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вчера, 16:57

28 января 2022 года будет сыгран матч «Депортиво Перейра» — «Амеркиа де Кали». Эта игра пройдет в рамках очередного тура Чемпионата Колумбии по футболу. Букмекеры Фонбет представили котировки на поединок, который состоится на домашней арене «Перейры».

Ставки букмекеров

Фаворит матча, по мнению букмекеров — «Америка де Кали». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.60. Ничейный исход оценивается в 3.05, а победа хозяев поля в 2.70. Также можно поставить на то, что оба клуба забьют по коэффициенту 1.90.

Форма команд

«Депортиво Перейра» в нынешнем сезоне идет на 16-й строчке в турнирной таблице, у клуба ни одного балла. Команда проиграла свой первый матч, пропустив два гола и забив всего один мяч в ворота соперника. В последних матчах у клуба не получается навязать борьбу своим оппонентам, в основном поединки заканчиваются потерей очков. «Перейра» уступила «Петролере» со счетом 2:1, а также проиграла «Мельгару» 1:0 и выиграла у «Депортиво Кали» 1:0.

«Америка де Кали» идет в нынешнем сезоне на пятой строчке в турнирной таблице и имеет в активе три балла. У команды одна победа и один забитый мяч, при этом клубу удалось не пропустить в первой игре. В последних встречах у «Кали» не все так хорошо, как могло бы показаться. Команда выиграла у «Энвигадо» со счетом 1:0, но проиграла «Мильонариосу» 2:1 и уступила «Толима» 0:1.

Информация для ставок

У «Америка де Кали» две победы в пяти последних матчах

«Перейра» выиграла один матч из последних пяти

«Америка де Кали» забил два мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал голов больше трех по коэффициенту 3.35. Оба клуба способны забить в этом матче, несмотря на свои результаты в последних играх.