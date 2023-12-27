«Эштрела» — «Арока». Прогноз на матч чемпионата Португалии (28.12.2023)

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вчера, 14:45

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры минимальным фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Эштрелы» составляет 2.65. Поставить на «Ароку» можно за 2.7, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.25.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Эштрела» является середняком чемпионата Португалии и вряд ли команде будет по силам зацепиться за зону еврокубков. На данный момент коллектив занимает девятое место с 16 очками и отстает от ближайшего соперника на два очка. В предстоящей встрече у гостей будет шанс подняться выше по таблице в случае победы и осечек конкурентов. Два последних матча «Эштрелы» завершились ничьей с «Фаренсе» (0:0) и домашним успехом с «Боавиштой» (3:1).

У «Ароки» дела идут похуже, ведь клуб находится непосредственно вблизи зоны вылета. Команда имеет в активе 13 баллов, что всего на один пункт больше, чем сразу у трех преследователей снизу. Коллектив в игре на выезде с «Эштрелой» устроит любой результат кроме поражения, а победа значительно улучшит ситуацию. В прошлом туре «Арока» крупно обыграла «Жил Висенте» (3:0), а ранее поделила очки с «Риу Аве» (2:2).

Информация для ставок

«Эштрела» выиграла только четыре матча из десяти последних

«Арока» забивала в восьми из десяти последних поединках на выезде

«Арока» не проигрывает уже четыре встречи подряд во всех турнирах

Прогноз

Матч между клубами будет интересным и напряженным, а поэтому зрителям вряд ли стоит ожидать большое количество мячей. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.