«Флора» — «Пярну Вапрус». Прогноз на матч эстонской Высшей лиги (29.06.2022)

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28 июня 2022, 10:13

Ставки букмекеров

Явным фаворитом в данной игре, несомненно, являются хозяева поля. Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 1.6 на победу «Флоры» с форой (-2). Победа «Пярну Вапруса»» порадует фантастическим коэффициентом 15, а на ничью можно загрузить по коэффициенту 6.5.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.55. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.25. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Флора» после игр сборных в Лиге наций вернулась на поле и в матче 17-го тура на своем поле без проблем переиграла «Нымме Калью» со счетом (2:0). Победа позволила продолжать удерживать первое место в таблице, но «Левадия» имеет такое же количество набранных баллов и уступает лишь по дополнительным показателям.

У «Пярну Вапруса» непростой календарь. В прошедшем туре клуб сражался с еще одним грандом эстонского футбола «Левадией» и в гостях был разгромлен со счетом (1:4).В таблице коллектив находится на последнем месте, имея в своем активе всего семь зачетных баллов.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Флоры» насчитывает четыре матча (три победы и ничья)

У «Пярну Вапруса» три поражения в последних четырех встречах

«Флора» выиграла все минувшие очные поединки

Четыре из пяти последних игр «Пярну Вапруса» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Игра будет проходить под полным контролем домашнего коллектива, который борется за золотые медали чемпионата. Нет сомнений, что более квалифицированный коллектив без проблем оформит очередные три очка. Предлагаем сделать ставку на победу «Флоры» с форой (-2) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6.