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«Эвертон» — «Бернли». Прогноз на матч чемпионата Англии (13.03.2021)

вчера, 02:12

«Эвертон» сыграет против «Бернли» в рамках 28-го тура АПЛ. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 1.76 2.24
Лига ставок 1.69 2.19
BetBoom 1.71 2.21

Ставки букмекеров

«Эвертон» считается фаворитом этого матча, на победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1.88. Сделать ставку на ничейный исход можно за 3.50, победа «Бернли» оценивается в 4.55.

Форма команд

«Эвертон» находится на шестой строчке в турнирной таблице с 46 очками. Клуб выиграл 14 поединков, 4 раза сыграл вничью и проиграл в 9 матчах. «Эвертон» забил 39 голов и пропустил 35 мячей. Карло Анчелотти сделал из «ирисок» очень достойную команду, которая готова биться за каждый участок поля. В последних турах «Эвертон» очень хорош и часто одерживает победы.

«Бернли» расположился на 15-й строчке в чемпионате с 30 набранными очками. Клуб выиграл 7 поединков в нынешнем сезоне, 9 раз сыграл вничью и проиграл в 12 матчах. «Бернли» забил 20 мячей и пропустил 36 голов. В последнее время «Бернли» представляет собой довольно неуступчивую команду, которая часто отбирает очки у соперников.

Информация для ставок

  • «Эвертон» победил в трех из последних пяти матчей
  • «Бернли» четыре раза сыграл вничью в последних пяти матчах
  • «Эвертон» забил и пропустил по пять мячей в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — победа «Эвертона» плюс ТБ (2.5), с коэффициентом 3.20. Также можно поставить на гол с 61 по 75 минуту, по коэффициенту 2.70.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч чемпионата Франции «Реймс» — «Лион».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 1.76 2.24
Лига ставок 1.69 2.19
BetBoom 1.71 2.21
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STVA 1
STVA 1
вчера в 03:09
Победа хозяев
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