«Эвертон» — «Бернли». Прогноз на матч чемпионата Англии (13.03.2021)

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вчера, 02:12

«Эвертон» сыграет против «Бернли» в рамках 28-го тура АПЛ . Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

«Эвертон» считается фаворитом этого матча, на победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1.88. Сделать ставку на ничейный исход можно за 3.50, победа «Бернли» оценивается в 4.55.

Форма команд

«Эвертон» находится на шестой строчке в турнирной таблице с 46 очками. Клуб выиграл 14 поединков, 4 раза сыграл вничью и проиграл в 9 матчах. «Эвертон» забил 39 голов и пропустил 35 мячей. Карло Анчелотти сделал из «ирисок» очень достойную команду, которая готова биться за каждый участок поля. В последних турах «Эвертон» очень хорош и часто одерживает победы.

«Бернли» расположился на 15-й строчке в чемпионате с 30 набранными очками. Клуб выиграл 7 поединков в нынешнем сезоне, 9 раз сыграл вничью и проиграл в 12 матчах. «Бернли» забил 20 мячей и пропустил 36 голов. В последнее время «Бернли» представляет собой довольно неуступчивую команду, которая часто отбирает очки у соперников.

Информация для ставок

«Эвертон» победил в трех из последних пяти матчей

«Бернли» четыре раза сыграл вничью в последних пяти матчах

«Эвертон» забил и пропустил по пять мячей в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — победа «Эвертона» плюс ТБ (2.5), с коэффициентом 3.20. Также можно поставить на гол с 61 по 75 минуту, по коэффициенту 2.70.

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