«Эвертон» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (14.05.2023)

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вчера, 09:12

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Манчестер Сити». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.35. Победа «Эвертона» оценивается по 8.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

«Эвертон» в прошлом туре прервал серию без побед в АПЛ и на некоторое время выбрался из «подвала» АПЛ . «Ириски» на данный момент занимают 17 место с 32 очками, опережая ближайшего соперника на два балла. Предстоящий матч с мотивированным «Манчестер Сити» не сулит ничего хорошего, но чтобы остаться в АПЛ , хозяевам придется бороться за очки даже в этом поединке. В прошлом туре «Эвертон» обыграл на выезде «Брайтон» (5:1), а ранее поделил очки с «Лестером» (1:1).

«Манчестер Сити» проводит самый сложный отрезок сезона, где борется за два самых престижных титула в Европе, а именно АПЛ и Лигу чемпионов. «Горожане» уже в среду сыграют ответный матч с «Реалом», но и в чемпионате Англии они обязаны побеждать, ведь «Арсенал» отстает всего на один балл, при этом сыграв на одну игру больше. В прошлой встрече «Манчестер Сити» разошелся миром с «Реалом» в Испании (1:1), а в АПЛ одержал победу над «Лидсом» (2:1).

Информация для ставок

«Манчестер Сити» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах при двух ничьих

«Эвертон» выиграл всего две игры из десяти последних в чемпионате Англии

Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Манчестер Сити» выиграл четыре из пяти последних матчей с «ирисками»

Прогноз

«Манчестер Сити» крайне мотивирован на предстоящую встречу и обязан побеждать, чтобы не создавать себе проблем в двух последних турах. Предлагаем сделать ставку на победу «горожан» с форой (-1.5) по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.