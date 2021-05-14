«Эвертон» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз на матч Английской Премьер-Лиги (16.05.2021)

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вчера, 21:20

16 мая 2021 года «Эвертон» сыграет против «Шеффилд Юнайтед». Этот поединок пройдет в рамках очередного тура Английской Премьер-Лиги. В нынешнем сезоне «Эвертон» очень хорошо провел первую половину, но во второй провалился, это привело «ирисок» к ожесточенной борьбе за место в еврокубках. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Англии.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Эвертон». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.45. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 4.50 и на победу «Шеффилда» по коэффициенту 7.80.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Эвертон» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе «ирисок» 56 пунктов. Команда выиграла 16 поединков, восемь раз играла вничью и проиграла в 11 матчах. В активе этого клуба 46 забитых и 42 пропущенных. В последних поединках «Эвертон» выглядит неплохо, команда стабильно набирает очки и может рассчитывать на попадание в еврокубки, если продолжит побеждать.

«Шеффилд» уже вылетел в Чемпионшип. Команда провалилась в этом сезоне, набрав всего 17 пунктов. «Шеффилд» расположился на 20-й строчке в турнирной таблице. В активе этой команды пять побед, две ничьих и 28 поражений. Клуб забил 18 голов и пропустил 62 мяча. В последних матчах у «Шеффилда» не получается набирать очки, клуб стабильно теряет их и рискует вылететь в Чемпионшип с минимальным количеством набранных баллов.

Информация для ставок

«Шеффилд» проиграл четыре матча из последних пяти

«Эвертон» выиграл два матча из последних пяти

«Шеффилд» выиграл один матч из 17 в гостях в этом сезоне

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на обе команды забьют по коэффициенту 2.02. Также можно поставить на тотал забитых мячей меньше 2.5 по коэффициенту 1.95.