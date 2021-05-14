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«Эвертон» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз на матч Английской Премьер-Лиги (16.05.2021)

вчера, 21:20

16 мая 2021 года «Эвертон» сыграет против «Шеффилд Юнайтед». Этот поединок пройдет в рамках очередного тура Английской Премьер-Лиги. В нынешнем сезоне «Эвертон» очень хорошо провел первую половину, но во второй провалился, это привело «ирисок» к ожесточенной борьбе за место в еврокубках. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Англии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.404.848.63
Лига Ставок 1.42 4.80 7.80
Мелбет 1.45 4.84 8.50
1XBET 1.45 4.84 8.50
BetBoom 1.40 4.76 9.02

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Эвертон». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.45. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 4.50 и на победу «Шеффилда» по коэффициенту 7.80.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Эвертон» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе «ирисок» 56 пунктов. Команда выиграла 16 поединков, восемь раз играла вничью и проиграла в 11 матчах. В активе этого клуба 46 забитых и 42 пропущенных. В последних поединках «Эвертон» выглядит неплохо, команда стабильно набирает очки и может рассчитывать на попадание в еврокубки, если продолжит побеждать.

«Шеффилд» уже вылетел в Чемпионшип. Команда провалилась в этом сезоне, набрав всего 17 пунктов. «Шеффилд» расположился на 20-й строчке в турнирной таблице. В активе этой команды пять побед, две ничьих и 28 поражений. Клуб забил 18 голов и пропустил 62 мяча. В последних матчах у «Шеффилда» не получается набирать очки, клуб стабильно теряет их и рискует вылететь в Чемпионшип с минимальным количеством набранных баллов.

Информация для ставок

  • «Шеффилд» проиграл четыре матча из последних пяти
  • «Эвертон» выиграл два матча из последних пяти
  • «Шеффилд» выиграл один матч из 17 в гостях в этом сезоне

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на обе команды забьют по коэффициенту 2.02. Также можно поставить на тотал забитых мячей меньше 2.5 по коэффициенту 1.95.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.04 1.42 2.05 1.85 1.58 2.50
Лига Ставок 3.00 1.40 2.00 1.82 1.57 2.42
Мелбет 2.04 1.90
1XBET 2.04 1.90
BetBoom 3.01 1.41 2.00 1.85 1.58 2.46
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sv_1969
sv_1969
вчера в 21:27
Победа ирисок
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