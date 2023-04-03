«Эвертон» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (03.04.2023)

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вчера, 11:36

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «шпор» составляет 2.18. Поставить на «Эвертон» можно по 3.6, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.08 Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.

Форма команд

«Эвертон» набирал очки в трех последних турах АПЛ и очень стремится покинуть зону вылета и как можно дальше от нее оторваться. Сейчас «ириски» занимают 18 место с 26 баллами и только по дополнительным показателям уступает «Лидсу». В прошлом туре чемпионата Англии «Эвертон» вырвал ничейный результат на выезде с «Челси» (2:2), а ранее минимально одолел «Брентфорд» на своем поле (1:0).

«Тоттенхэм» редко выигрывает в последних матчах, а после скандала с Антонио Конте лишился и главного тренера. На данный момент «шпоры» занимают пятое место с 49 баллами и уступает двум конкурентам лишь один балл, но при этом имеет игру в запасе. В случае победы «Тоттенхэм» выйдет на чистое третье место. Два последних матча команды завершились ничьей с «Саутгемптон» (3:3) и победой над «Ноттингем Форест» (3:1).

Информация для ставок

«Тоттенхэм» выиграл лишь три поединка из десяти последних во всех турнирах

«Эвертон» одержал победы в пяти матах из десяти на своем поле

Три последних матча между клубами завершились ничейным результатом

Прогноз

Команды очень часто играют вничью между собой, и мы предполагаем, что в этот раз такой исход также вероятен. Рекомендуем сделать ставку на то, что клубы поделят очки по коэффициенту 3.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.