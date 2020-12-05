«Заря» — «Днепр-1». Прогноз на матч украинской Премьер-Лиги (06.12.2020)

1607174222

05 декабря 2020, 16:17

6 декабря мы увидим противостояние двенадцатого тура, в котором сыграют «Заря» и «Днепр-1». Сумеют ли хозяева продолжить свою победную серию?

Ставки букмекеров

В матче «Заря» и «Днепр-1», по мнению букмекерской конторы Бетсити, есть явный фаворит, — это хозяева поля. Коэффициент на их победу равен 1,20, ничью можно сыграть с коэффициентом 6,45, а успех гостей представлен котировкой 12,25.

БК Бетсити практически не сомневается в том, что матч будет результативным. Сыграть тотал больше 2,5 голов можно с коэффициентом 1,58, а тотал меньше 2,5 мячей представлен на отметке 2,45.

Форма команд

Возникает ощущение, что подопечные Виктора Скрипника нашли свою игру. Удалось им добыть три победы кряду – АЕК (3:0), «Минай» (3:0) и «Лестер» (1:0). На протяжении уже четырех матчей подряд удалось не пропустить. После провального старта сезона коллектив из Луганска нуждается в набранных очках. Пока в рамках чемпионата Украины команда идет на восьмой позиции.

«Днепр-1» играет крайне нестабильно. Команде удалось прервать свою серию из четырех поражений кряду в матче 1/8 финала Украины, в котором они разгромили «ВПК-Агро» (5:0). В национальном чемпионате команда близка к зоне вылета. Отрыв от последнего места составляет всего лишь два очка. «Днепру» нужно прибавлять в стабильности, иначе набирать очки команда будет крайне редко.

Информация для ставок

«Заря» выиграла два из 10 последних домашних матчей с разницей в два и более гола

«Днепр-1» проиграл три из 10 последних выездных поединков

Между собой команды встречались трижды в истории. По одной победе на счету обоих клубов и еще одна встреча завершилась вничью

Прогноз

По нашему мнению, букмекеры несколько недооценивают «Днепр-1». Команда весьма неплохо действует, но порой заигрывается. Все это только мешает в достижении положительного для себя результата.

Мы считаем, что усталость несколько будет мешать «Заре», поэтому гости вполне могут зацепиться за плюсовую фору в (+2) мяча. В букмекерской конторе Бетсити такой исход можно сыграть с коэффициентом 1,90.