«Колос» — «Александрия»: прогноз на матч УПЛ (06.12.2020)

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05 декабря 2020, 15:31

6 декабря в 12-м туре чемпионата Украины состоится матч «Колоса» и «Александрии». Увидим ли мы интригу в предстоящем поединке?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет определилась с фаворитом предстоящей встречи. Чуть больше шансов, по мнению аналитиков, у «Колоса». Коэффициент на их победу равен 2,40, ничью можно заиграть за 3,36, а вот успех команды гостей находится на отметке 2,81.

В БК Фонбет тотал в этом матче установлен на отметке 2,5. Больше можно заиграть за 2,00, а меньше за 1,85.

Форма команд

«Колос» после удачного старта в сезоне несколько сбавил обороты. Результаты в последних встречах откровенно не самые впечатляющие. В позапрошлом туре зафиксировано поражение от «Ворсклы» (0:3), а в прошлом — ничья с «Десной» (1:1). Как результат, вполне закономерное пятое место.

«Александрия» провалила начало сезона. Однако сейчас постепенно команда прибавляет. На протяжении четырех встреч не знает поражений. В трех из этих матчей была зафиксирована ничья, но постепенно удается подниматься в турнирной таблице. Сейчас подопечные Владимира Шарана идут на седьмой позиции.

Информация для ставок

• «Колос» проиграл один из 10 последних домашних матчей

• «Александрия» уступила в семи из 10 последних выездных поединков

• Между собой команды встречались четыре раза в истории. Две победы на счету «Колоса», одна ничья и один триумф на счету «Александрии»

Прогноз

Мы считаем, что у хозяев больше шансов на успех в этом поединке. Последние результаты команд дома и в гостях ярко подтверждают наши предпочтения. Не видим за счет чего «Колос» может проиграть в грядущем противостоянии. Играем победу хозяев с учетом форы (0) в букмекерской конторе Фонбет за коэффициент 1,78.